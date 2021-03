Le FC Metz fait match nul face au Racing de Lens (2-2)

14 Mar 2021 à 17h11 CET



Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Bollaert-Delelis et qui a fait face au Lentille et à Metz il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. Le Racing de Lens est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le AS Saint Etienne. Concernant l’équipe visiteuse, le FC Metz il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le SCO Angers. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en sixième position, tandis que le Metz il est resté à la septième place à la fin du duel.

La première moitié du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Lentille, qui a ouvert le score avec un but de Jonathan Clauss à la minute 13. Cependant, le FC Metz a réagi au concours en mettant le 1-1 avec un but de onze mètres Vagner à la 27e minute. Cependant, l’équipe locale à la 36e minute a pris l’avantage grâce à un but de Yannick Cahuzac, terminant ainsi la première partie par un 2-1 sur la lumière.

Dans la deuxième période, le but est venu pour l’équipe visiteuse, qui a obtenu l’égalité avec un but de Thomas Delaine à 57 minutes. Enfin, le duel s’est terminé par un 2-2 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Racing de Lens a donné accès à Simon Banza, Gael Kakuta Oui Clément Michelin pour Arnaud Kalimuendo, Florian Sotoca Oui Jonathan Clauss, Pendant ce temps, il FC Metz a donné accès à Thierry Ambrose pour Vagner.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Jonathan Gradit, Massadio haidara, Facundo Medina Oui Seko Fofana et par le Metz réprimandé Vagner, John Boye Oui Pape Kill Sarr.

Après cette égalité, à la fin du match, le FC Metz il s’est classé septième du tableau avec 42 points. Le Racing de Lens, pour sa part, il a pris la sixième place avec 45 points.

Lors du prochain match de Ligue 1, le Racing de Lens jouera contre lui Course de Strasbourg à la maison et le FC Metz fera face au Stade rennais dans son fief.