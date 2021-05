Le FC Nantes accueille le FC Girondins Bordeaux

07/05/2021 à 13:03 CEST

le Nantes reçoit ce samedi à 13h00 la visite du Bordeaux dans le Stade de la Beaujoire lors de leur trente-sixième match de Ligue 1.

le FC Nantes affronte avec optimisme le match de la trente-sixième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-4 et 1-2, le premier contre le Brest en tant que visiteur et le second contre lui Course de Strasbourg hors de son champ. De plus, les locaux ont remporté sept des 35 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 39 buts en faveur et 53 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux a réussi à vaincre le Stade rennais 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Sekou mara, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de FC Nantes. Sur les 35 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, le FC Girondins Bordeaux il en a remporté 11 avec 37 buts pour et 52 contre.

En tant que local, le FC Nantes Il a un bilan de deux victoires, sept défaites et huit nuls en 17 matchs joués dans son peloton, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le FC Girondins Bordeaux Il a gagné cinq fois, il a été vaincu 10 fois et a fait match nul deux fois sur ses 17 matchs joués, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera contre lui. FC Nantes.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du FC Nantes et les résultats sont six victoires, neuf défaites et sept nuls pour les locaux. Le dernier match entre Nantes et le Bordeaux Ce tournoi s’est joué en août 2020 et s’est terminé par un match nul (0-0).

Actuellement, le FC Girondins Bordeaux il est en tête du classement avec une différence de cinq points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec 34 points au classement. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux il a 39 points et est classé quinzième de la compétition.