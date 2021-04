Le FC Nantes accueille l’Olympique Lyon dans son fief

17/04/2021 à 21:02 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Nantes et à Lyon dans le Stade de La Beaujoire.

le FC Nantes Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-troisième journée après avoir perdu le dernier match contre le Stade rennais par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans cinq des 32 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 32 buts en faveur et 49 contre.

Du côté des visiteurs, le Olympique de Lyon a réussi à vaincre le SCO Angers 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Lucas Paqueta Oui Memphis Depay, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade du FC Nantes. Sur les 32 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Olympique de Lyon il en a remporté 18 et cumule un chiffre de 31 buts encaissés contre 63 en faveur.

En tant que local, le FC Nantes Il a gagné deux fois, a été battu six fois et a fait match nul huit fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le Olympique de Lyon Il a un record de huit victoires, une défaite et sept nuls en 16 matchs joués, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de La BeaujoireEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, sept défaites et huit nuls en faveur de la FC Nantes. Le dernier match auquel ils ont joué Nantes et le Lyon Ce tournoi a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 3-0 en faveur des visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on voit que les deux équipes sont séparées par 36 points en faveur Olympique de Lyon. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec 28 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec 64 points.