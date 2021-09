Le FC Nantes bat Brest 3-1 pour prendre les trois points

22/09/2021 à 21:05 CEST

Les Nantes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Brest ce mercredi dans le Stade de la Beaujoire. Les FC Nantes est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par 1-4 à SCO Angers. Pour sa part, Brest n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Clermont Foot. Après le résultat obtenu, l’équipe nantaise est sixième en fin de match, tandis que le Brest est dix-huitième.

La première partie du duel a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Ludovic blasé à la 27e minute, mettant fin à la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour lui FC Nantes, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Pedro Chirivella à 55 min. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe nantaise d’augmenter le score à la 58e minute grâce à un but dans son propre but de Lilian Brassier. Cependant, l’ensemble de Brest à la 67e minute, il s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Jérémy Le Douaron, concluant la confrontation avec un score de 3-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Nantes a donné accès à Willem geubbels, Samuel Moutoussamy, Dennis Appiah, Marcus coco et Quentin Merlin pour Kalifa Coulibaly, Ludovic blasé, Sébastien Corchia, Randal Kolo Muani et Pedro Chirivella, Pendant ce temps, il Brest a donné le feu vert à Steve Mounie, Jérémy Le Douaron, Rafiki Saïd Ahamada et Youssouph Badji pour Lucien Agoumé, Irvin Cardona, Franck honoré et Haris Belkebla.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Jean Charles Castelletto et par le Brest admonesté Brendan Chardonnet et Lilian Brassier.

Avec ce résultat, le Nantes il obtient 10 points et le Brest avec quatre pointes.

Le prochain match de Ligue 1 pour lui FC Nantes est contre lui Stade de Reims, Pendant ce temps, il Brest affrontera le FC Metz.

Fiche techniqueFC Nantes :Alban Lafont, Sébastien Corchia (Dennis Appiah, min.78), Nicolas Pallois, Jean Charles Castelletto, Charles Traoré, Ludovic Blas (Samuel Moutoussamy, min.78), Andrei Girotto, Pedro Chirivella (Quentin Merlin, min.90), Moïse Simon, Randal Kolo Muani (Marcus Coco, min.89) et Kalifa Coulibaly (Willem Geubbels, min.59)Brest :Marco Bizot, Ronael Pierre Gabriel, Lilian Brassier, Brendan Chardonnet, Jean-Kevin Duverne, Romain Faivre, Haris Belkebla (Youssouph Badji, min.88), Lucien Agoume (Steve Mounie, min.66), Hiang`a Mbock, Franck Honorat (Rafiki Said Ahamada, min.79) et Irvin Cardona (Jeremy Le Douaron, min.66)Stade:Stade de la BeaujoireButs:Ludovic Blas (1-0, min. 27), Pedro Chirivella (2-0, min. 55), Lilian Brassier (3-0, min. 58) et Jérémy Le Douaron (3-1, min. 67)