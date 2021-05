Le FC Nantes remporte une victoire au stade FCO de Dijon (0-4)

16/05/2021 à 23:06 CEST

le Nantes a complété une magnifique performance contre Dijon, qu’il a battu 0-4 pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade Gaston Gérard ce dimanche. le Dijon FCO est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre SCO Angers et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le FC Nantes a remporté le FC Girondins Bordeaux à domicile 3-0 et l’a déjà fait aussi à domicile, contre le Brest par 1-4 et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’ensemble nantais est dix-huitième, tandis que le Dijon il est vingtième à la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui FC Nantes, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Gaston Gérard avec un objectif de Kalifa Coulibaly à la minute 6. L’équipe nantaise a de nouveau marqué, augmentant le score avec un but de Randal Kolo Muani à la minute 32, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-2.

Après la pause est venu le but de l’équipe visiteuse, qui s’est distancée au moyen d’un but de Ludovic blas à 90 minutes. Il a ajouté à nouveau le FC Nantes, qui s’est distancé grâce à un nouvel objectif de Randal Kolo Muani, réalisant ainsi un doublet quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, mettant ainsi fin au duel avec un résultat de 0-4 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Dijon FCO a donné accès à Maman Balde Oui Aboubakar kamara pour Jacques siwe Oui Jonathan Panzo, Pendant ce temps, il Nantes a donné accès à Marcus Coco, Andrei Girotto, Roli Pereira De Sa Oui Renaud Emond pour Kalifa Coulibaly, Moïse Simon, Randal Kolo Muani Oui Ludovic blas.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Jordan marie Oui Bruno Ecuele et par le Nantes réprimandé Kalifa Coulibaly.

Avec ce bon affichage, le FC Nantes il monte à 40 points en Ligue 1 et se place à la dix-huitième place du classement, avec une place permanente en séries éliminatoires. Pour sa part, Dijon FCO il reste avec 18 points, occupant une place de relégation en Deuxième Division, avec laquelle il a affronté le trente-septième jour.

Le lendemain, l’équipe dijonais jouera à l’extérieur contre AS Saint Etienne, Pendant ce temps, il FC Nantes cherchera la victoire dans son stade contre lui Montpellier.

Fiche techniqueDijon FCO:Saturnin Allagbe, Fouad Chafik, Senou Coulibaly, Jonathan Panzo (Aboubakar Kamara, min.71), Bruno Ecuele, Glody Ngonda Muzinga, Eric Junior Dina Ebimbe, Jordan Marie, Mounir Chouiar, Jacques Siwe (Mama Balde, min.60) et Moussa KonatéFC Nantes:Alban Lafont, Sebastien Corchia, Jean Charles Castelletto, Nicolas Pallois, Dennis Appiah, Randal Kolo Muani (Roli Pereira De Sa, min 90), Ludovic Blas (Renaud Emond, min 90), Imran Louza, Pedro Chirivella, Moses Simon ( Andrei Girotto, min.79) et Kalifa Coulibaly (Marcus Coco, min.64)Stade:Stade Gaston GérardButs:Kalifa Coulibaly (0-1, min. 6), Randal Kolo Muani (0-2, min. 32), Ludovic Blas (0-3, min.90) et Randal Kolo Muani (0-4, min.90)