Le FC Séville n’a plus gagné au Santiago Bernabéu depuis 2008

26/11/2021 à 18:58 CET

Séville, qui joue dimanche au Santiago Bernabéu leur match de jarretière, n’a plus gagné sur le terrain du Real Madrid depuis décembre 2008 et au cours de ces treize années, il a récolté autant de défaites et un seul nul, la saison dernière, en quatorze visites officielles au fief madrilène.

Le seul résultat positif des sevillistas en près de trois décennies a été la dernière ligue à Valdebebas, lorsque les joueurs entraînés par Julen Lopetegui à égalité (2-2) après avoir pris la tête à deux reprises grâce à Fernando et Rakitic et égaliser les locaux à chaque fois avec des buts d’Asensio et Hazard.

La dernière fois que Séville a gagné au Bernabéu, cela a motivé le limogeage de l’entraîneur allemand Bernd Schuster à la fin d’un match avec de nombreuses alternatives (3-4) dans lequel Raúl, Higuaín et Gago ont marqué pour les locaux et ont rendu les nombreux visiteurs Renato , Romaric et Kanouté, auteur d’un pourpoint.

Quinze mois plus tôt, vers le Super Coupe 2007, les Andalous ont remporté le titre en s’imposant 3-5 grâce à deux buts de Renato et un triplé de Kanouté, qui ont annulé les buts de Sergio Ramos, Drenthe et Cannavaro.

Dans tout le 21ème siècle, Séville n’a ajouté qu’un quatrième résultat positif sur le terrain du Real Madrid, un 0-1 (avec un but de Julio Baptista) obtenu lors de la saison 2004/05, qui contraste avec les vingt défaites qu’ils ont accumulées. Le bilan global des affrontements entre ces deux prétendants à Madrid est très favorable aux citoyens de la capitale, qui ajoutent 68 victoires contre les 11 que compte Séville et les 13 nuls enregistrés.