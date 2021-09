Le FC Tokyo accueille les Urawa Reds

24/09/2021 à 08:00 CEST

Les Rouges Urawa visite ce samedi pour Stade Ajinomoto se mesurer avec FC Tokyo dans leur trentième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 8h00.

Les FC Tokyo affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la trentième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné dans son domaine par un score de 4-0 à Yokohama dans le Stade Ajinomoto, avec des objectifs de Diego Oliveira et Léandro. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 29 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise, avec 40 buts pour et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Cerise d’Osaka dans son fief et le Yokohama à l’extérieur, 2-0 et 0-2 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de FC Tokyo. À ce jour, sur les 29 matchs joués par le Rouges Urawa En J1 Ligue japonaise, il en a remporté 15 et additionne le chiffre de 26 buts encaissés contre 35 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Tokyo il a gagné sept fois, été battu cinq fois et a fait match nul une fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. A la maison, le Rouges Urawa Il a un bilan de cinq victoires, six défaites et trois nuls en 14 matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de FC TokyoEn fait, les chiffres montrent deux victoires, six défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les habitants ne sont pas vaincus avec le Rouges Urawa lors de ses trois dernières visites. La dernière fois qu’ils ont joué le FC Tokyo et le Rouges Urawa dans la compétition, c’était en février 2021 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de six points en faveur de la Rouges Urawa. L’équipe de Kenta Hasegawa Il arrive au match en huitième position et avec 45 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 51 points.