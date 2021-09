Le FC Tokyo accueille Nagoya Grampus lors de la 32e journée

in

21/09/2021 à 12:00 CEST

Les Nagoya Grampus rendez-vous ce mercredi pour Stade Ajinomoto se mesurer avec FC Tokyo dans leur trente-deuxième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Les FC Tokyo affronte avec optimisme le match de la trente-deuxième journée après avoir remporté la victoire dans son stade de la Stade Ajinomoto 4-0 contre Yokohama, avec tant de Léandro et Diego Oliveira. De plus, les locaux ont remporté 13 des 29 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League, avec une séquence de 40 buts pour et 36 contre.

Pour sa part, Nagoya Grampus venaient de remporter leurs deux derniers matchs 2-0 et 3-0, le premier contre le Yokohama F. Marinos hors de son champ et le second avant lui Tokushima Vortis dans son fief, il espère donc répéter le score, cette fois au stade de FC Tokyo. À ce jour, sur les 29 matchs joués par le Nagoya Grampus En J1 Japanese League, il en a remporté 16 avec 33 buts pour et 22 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Tokyo ils ont gagné sept fois, ont été battus cinq fois et ont fait match nul une fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui semble montrer qu’ils ne sont pas l’une des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. A la maison, le Nagoya Grampus Ils ont gagné sept fois et perdu quatre fois au cours de leurs 14 matchs disputés, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur auquel les hôtes devront faire face.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la FC Tokyo, les chiffres montrent quatre défaites et un match nul pour les hôtes. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre Nagoya Grampus. Le dernier match entre FC Tokyo et le Nagoya Grampus Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur FC Tokyo avec une différence de huit points. Les FC Tokyo Il arrive à la rencontre avec 45 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Quant au rival, le Nagoya Grampus, est troisième au classement avec 53 points.