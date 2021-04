Le FC Tokyo accueille Sagan Tosu

23/04/2021 à 07:00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la onzième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera le FC Tokyo et à Sagan tosu dans le Stade d’Ajinomoto.

le FC Tokyo Il atteint le onzième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Guêpe de Fukuoka par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 10 matchs disputés à ce jour dans la Ligue japonaise J1 et ont réussi à marquer 16 buts pour et 16 contre.

Pour sa part, Sagan tosu venaient de remporter leurs deux derniers matchs 1-2 et 3-0, le premier contre le Nagoya Grampus hors de son champ et le second devant lui Yokohama dans son stade, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la FC Tokyo. À ce jour, sur les 10 matchs que le Sagan tosu En Ligue japonaise J1, il en a remporté six et accumule un chiffre de trois buts encaissés contre 15 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le FC Tokyo il a gagné quatre fois et a été battu deux fois en six matchs disputés jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Sagan tosu ils ont perdu deux fois et fait match nul une fois en cinq matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un outsider performant.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la FC Tokyo et le solde est de trois victoires, deux défaites et deux nuls pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué FC Tokyo et le Sagan tosu dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du FC Tokyo avec une différence de cinq points. le FC Tokyo Il arrive au meeting avec 15 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Sagan tosu, est en troisième position avec 20 points.