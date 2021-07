Le FC Tokyo bat Shonan Bellmare 0-1 et prend les trois points

in

11/07/2021 à 14h14 CEST

le FC Tokyo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui bellmar Shonan, qui a battu 0-1 ce dimanche dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka. le bellmar Shonan Il a affronté le match en voulant surpasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Vissel Kobé par un score de 3-1. Du côté des visiteurs, le FC Tokyo il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Oita Trinita dans son stade et le Tokushima Vortis à l’extérieur, 3-0 et 0-1 respectivement et cumule trois victoires d’affilée dans la compétition. Avec ce marqueur, l’équipe de Hiratsuka est quatorzième à la fin du match, tandis que FC Tokyo est septième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Tokyo, qui a ouvert la marque avec un but de Nagaï à la 84e minute, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la bellmar Shonan a donné accès à Okamoto, Nago, Tanaka, Wellington Oui Elyounoussi pour Takahashi, Yamada, Hidetoshi Miyuki, Ohashi Oui Hata de la taïga, Pendant ce temps, il FC Tokyo a donné accès à Tagawa, Nagaï Oui Okazaki pour Higashi, Adailton Oui Bangunagande.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de trois cartes ont été vues. le bellmar Shonan a dû faire face à la sanction de Tanaka avec un carton jaune et l’expulsion de Tanaka d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Léandro.

Avec 34 points, le FC Tokyo classé septième au classement à la fin du match, tandis que le bellmar Shonan il a été placé à la quatorzième place avec 21 points.

Le lendemain le bellmar Shonan sera mesuré avec le Bois de Kashima, tandis que l’équipe de Tokyo jouera son match contre le Sagan tosu.

Fiche techniqueShonan Bellmare :Tomii, Ishihara, Ono, Oiwa, Taiga Hata (Elyounoussi, min.80), Hidetoshi Miyuki (Tanaka, min.65), Yamada (Nago, min.58), Takahashi (Okamoto, min.58), Ikeda, Ohashi ( Wellington, min.66) et MachinoFC Tokyo :Hatano, Junya Suzuki, Watanabe, Bangunagande (Okazaki, min.87), Ogawa, Abe, Aoki, Leandro, Adailton (Nagai, min.71), Higashi (Tagawa, min.71) et Diego OliveiraStade:Stade Shonan BMW HiratsukaButs:Nagaï (0-1, min. 84)