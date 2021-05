Le FC Toulouse accueille le FC Nantes dans son fief lors de la dernière journée

26/05/2021 à 20:45 CEST

le Toulouse reçoit ce jeudi à 20h45 la visite du Nantes dans le Stade de Toulouse lors de leur troisième match de Ligue 1.

Du côté des visiteurs, le FC Nantes a réussi à vaincre le Olympique de Nîmes 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Imran Louza Oui Andrei, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de FC Toulouse. Avant ce match, le FC Nantes il avait gagné dans l’un des deux matches disputés en Ligue 1 cette saison et a réussi à marquer deux buts et un contre.

Loin de chez soi, le FC Nantes a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans le concours.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de FC ToulouseEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, cinq défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de deux matchs de suite sans perdre contre ce rival de Ligue 1. La dernière fois qu’ils ont joué le Toulouse et le Nantes dans cette compétition c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un 2-1 en faveur de Nantes.

Pour sa part, FC Nantes il compte quatre points et occupe la sixième place du classement.