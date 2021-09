Le FCB Cogito nomme Vidyadhar Wabgaonkar au poste de PDG

L’élévation de Vidyadhar Wabgaonkar est une nouvelle étape pour améliorer les capacités à 360 degrés du groupe, a déclaré la société

FCB Group India a annoncé la nomination de Vidyadhar Wabgaonkar au poste de PDG de FCB Cogito, la branche conseil indépendante du Groupe en Inde. L’élévation de Vidyadhar Wabgaonkar est une nouvelle étape pour améliorer les capacités à 360 degrés du groupe, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

Wabgaonkar dirige FCB Cogito depuis maintenant plus de quatre ans. Il possède une riche expérience en marketing qui comprend des passages chez P&G India et Marico Industries. Son expertise réside dans la combinaison transparente des aspects qualitatifs et quantitatifs et l’application des principes de la programmation neuro-linguistique (PNL) au marketing et à la gestion d’entreprise. Sous l’égide de Wabgaonkar, FCB Cogito Consulting est devenu connu pour ses produits exclusifs puissants tels que « Chess » pour préparer les clients à la concurrence et à l’avenir et « Brand Hormone » pour rajeunir les marques, a ajouté l’agence.

« Le FCB Cogito a été l’arme secrète de notre arsenal. Il représente notre capacité à résoudre des problèmes d’ordre supérieur pour nos clients avec des solutions basées sur les données et les informations. C’est notre capital intellectuel et un moyen d’offrir un partenariat stratégique à nos clients. Wabs apporte toujours une nouvelle perspective, et à l’heure actuelle, ses compétences uniques seront inestimables pour les marques alors qu’elles naviguent sur des terrains inexplorés », a déclaré Nitin Karkare, vice-président du FCB Ulka.

« FCB Cogito estime que la plupart des clients disposent des ressources nécessaires pour réussir. C’est le paradigme qui relie les ressources qui ont souvent besoin d’évolution. « Pourquoi m’acheter » est la question la plus importante à laquelle chaque marque doit répondre, et la réponse se situe souvent bien au-delà des aspects tangibles de la marque. Une bonne réponse et un consensus autour de celle-ci multiplient ensemble la force de vente et de marketing », a déclaré Wabgaonkar dans son nouveau rôle.

