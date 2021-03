le Felanitx accueille le Cardassar dans son fief

26/03/2021 à 17:26 CET

Le Felanitx reçoit ce samedi à 16h15 la visite du Cardassar dans le C’est Torrentó lors de leur vingt et unième réunion de la première phase de la troisième division.

Le Felanitx Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingt et unième jour après avoir perdu le dernier match contre le Ibiza I. Pitiusas par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 19 matchs disputés jusqu’à présent, avec 28 buts en faveur et 31 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Cardassar il a été battu par 2-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Ibiza I. Pitiusas, pour qu’il cherche un triomphe contre Felanitx pour définir le cours du tournoi. À ce jour, sur les 18 matchs que l’équipe a disputés lors de la première phase de la troisième division, elle en a remporté quatre avec un bilan de 17 buts marqués contre 27 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Felanitx Il a gagné quatre fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul deux fois en neuf matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. Cardassar, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le C’est Torrentó. Dans le rôle de visiteur, le Cardassar ils ont été battus trois fois et nuls trois fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les CardassarEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Felanitx et le Cardassar dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un 0-2 favorable Felanitx.

Actuellement, les équipes sont à égalité à 18 points au classement de la première phase de la troisième division, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. Les locaux sont à la huitième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la neuvième position.