Le festival 2022 de SXSW au Texas accueillera un important atelier NFT sur place pour les participants

Jeudi, la conférence et les festivals South by Southwest (SXSW) ont déclaré que la société créait le principal SXSW NFT, et lors de la compétition 2022 dans la capitale de l’État, le Texas, les participants sont prêts à symboliser leur travail en utilisant la technologie NFT mnT. Le concours 2022 de SXSW se poursuivra du 11 au 20 mars et proposera un important atelier NFT sur place pour les artistes, les cinéastes et les participants complets.

SXSW prévoit d’abandonner son premier NFT au concours de 10 jours de cette année – Blockchain artistique Labs pour émettre des NFT

Selon une annonce associée émanant de SXSW, le conglomérat annuel de festivals parallèles de cinéma, de musique et d’art et de médias interactifs, le concours de cette année peut avoir une puissante technologie de jeton non fongible (NFT).

Le studio artistique NFT et l’entreprise soutenus par Fox amusement, Blockchain artistique Labs (BCL), sont le sponsor officiel de la blockchain de SXSW. L’événement de 10 jours de cette année peut présenter le jeton principal non fongible (NFT) SXSW et BCL « offrira également des services NFT » aux participants SXSW.

Le partenariat entre SXSW et BCL fait suite à la récente annonce sur le marché NFT de la principale société de divertissement de lutte professionnelle WWE. Lors du concours 2022, les NFT conçus par BCL sont hébergés sur la blockchain conçue par Eluvio.

Semblable à l’annonce de la WWE, les NFT SXSW sont «interopérables avec Ethereum et d’autres portefeuilles cryptographiques tiers». La technologie d’Eluvio est également utilisée pour les NFT et le marché « Le chanteur déguisé ».

SXSW CTO : le contenu alimenté par la blockchain peut s’intégrer dans la pensée

South by Southwest, également appelé « South By », est exploité par la société SXSW, LLC. La conférence annuelle est très répandue depuis sa création en 1987 et Penske Media Corporation a acheté [*fr1] l’entreprise en avril 2021. Chaque année, la compétition SXSW a pris de l’ampleur et en 2019, les principaux forums de la course présidentielle de 2020 se sont matérialisés lors de l’événement.

« SXSW suscite des conversations et des collaborations entre les écoles techniques et les leaders d’opinion inventifs qui stimulent l’innovation, forgent de nouveaux modèles commerciaux, responsabilisent les artistes et, en fin de compte, améliorent l’expertise du public », Scott linguiste, dirigeant d’entreprise de Blockchain artistique Labs et également co-fondateur de l’amusement Bento Box expliqué. Le gouvernement du studio artistique NFT a ajouté :

« SXSW 2022 est un événement à retenir – non seulement parce qu’il marque son retour tant attendu, mais aussi le moment d’indiquer que le contenu alimenté par la blockchain peut s’intégrer dans l’idée et donner un aperçu de l’avenir et aussi les merveilles du Web3. Nous avons tendance à être fiers de nous associer à SXSW pour ce soutien majeur au Blockchain Artistique Labs.

Justin Bankston, directeur de la technologie de SXSW, a fait la même apparition avec impatience de s’associer à BCL. L’école technique Blockchain et les NFT peuvent apporter un type d’engagement de remplacement, Bankston même lors d’une déclaration tout au long de l’annonce.

« C’est une chance incroyable pour notre communauté d’interagir avec de nouvelles applications passionnantes de la technologie NFT et blockchain spécifiquement ciblées sur le succès des créateurs de contenu », a déclaré Bankston jeudi. « L’approche innovante de Blockchain artistique Labs pour exploiter la technologie la plus récente pour responsabiliser ces artistes incarne l’esprit de SXSW et poursuit notre objectif de servir les artistes à atteindre leurs objectifs », a déclaré le CTO de SXSW.

