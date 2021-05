Le festival Astroworld de Travis Scott se vend en moins d’une heure

Les billets pour le troisième Astroworld Festival de Travis Scott se sont vendus en moins d’une heure, malgré l’absence de line-up.

Les billets du troisième festival annuel d’Astroworld ont été mis en vente le 5 mai. Les billets ont commencé à 300 $ et se sont vendus en moins d’une heure, malgré aucune annonce officielle de la programmation. Il a établi un nouveau record pour la vente la plus rapide à ce jour, avec plus de 100000 fans attendus au spectacle cet automne.

Le festival Astroworld reviendra à NRG Park à Houston, au Texas, les 5 et 6 novembre. Le thème créatif de l’événement cette année est «Ouvrez vos yeux sur un tout nouvel univers». Le festival sera titré par La Flame, mais la programmation musicale complète n’a pas encore été révélée. Cela a laissé certains fans de musique se sentir salés que le prix de départ du festival a doublé.

Les billets commencent à 300 $ avec 65 $ de frais pour un billet d’admission générale de deux jours. C’est une forte augmentation par rapport au prix de 179 $ que Cactus Jack avait commandé pour Astroworld en 2019. Les pass VIP Stargazing de deux jours étaient de 725 $ avec des frais de 69 $ et les pass VIP de deux jours No Bystander étaient de 1000 $ avec des frais de 78 $.

Une partie des profits générés par le Festival Astroworld sera reversée à la Fondation Cactus Jack.

C’est une organisation à but non lucratif fondée par Travis Scott pour aider à autonomiser et à enrichir la vie des jeunes en leur donnant accès à l’éducation et à de meilleures ressources créatives. L’angle de la charité est intéressant, car la plupart des gens vont ronger un peu pour revenir aux spectacles en direct.

Mais les réactions des fans sur les réseaux sociaux aux prix étaient moins que stellaires. «365 $ pour un billet GA Astroworld?» demande un fan incrédule. «Vous ne faites que publier des Snaps pour moi.» Un autre fan a demandé pourquoi le prix des billets était si élevé alors que la liste n’avait pas encore été annoncée.

Le Texas accueille déjà des concerts en direct alors que le gouverneur a levé le mandat de masque de l’État. Lance Bass de NYNC organise également un concert d’été au Texas Sky Ranch en août, avec sa tournée Pop 2000. Bass a connu une sorte de renouveau sur TikTok, prouvant qu’il a toujours les mouvements de ses jours à NSYNC. D’autres performances pour ce spectacle incluent POP2K O-Town, Ryan Cabrera et LFO.

Travis Scott a cultivé un public culte pour sa tournée Astroworld, donc la vente n’est pas une surprise. Cactus Jack a causé des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour McDonald’s l’année dernière avec son repas Travis Scott à 6 $. McDonald’s a dû arrêter de vendre le combo plus tôt que prévu en raison du nombre de personnes qui commandaient.