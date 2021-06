Le festival Cropredy de Fairport Convention reporté à 2022

in

Convention de Fairport Le Cropredy Festival a été reporté à 2022. Il s’agit d’un autre grand festival de musique contraint de prendre à nouveau des mesures aussi drastiques, citant le manque de soutien du gouvernement britannique aux festivals de musique comme un facteur majeur.

L’événement de trois jours devait avoir lieu du 12 au 14 août de cette année. Il se déroulera désormais le week-end des 11, 12 et 13 août 2022 sur son site agricole habituel dans l’Oxfordshire.

« Nous n’avons pas d’autre choix que de reporter à nouveau notre festival », a déclaré Gareth Williams, directeur du festival Cropredy. « Nous avons atteint le point où nous aurions besoin de dépenser beaucoup d’argent, mais sans aucune certitude, nous pourrions aller de l’avant. Le dilemme auquel nous sommes confrontés est simple : continuer et risquer de fermer ses portes ou reporter d’un an et vivre pour se battre un autre jour.

“Jusqu’à présent, malgré plus de six mois de lobbying, le gouvernement n’a soutenu aucune forme de régime d’assurance annulation liée au COVID pour l’industrie des festivals”, a poursuivi Williams. “De plus, il n’y a eu aucune indication sur les mesures d’atténuation qui pourraient être nécessaires après l’étape 4. Cela a rendu effectivement impossible la planification de l’événement de cette année.”

“Comme le reste de l’industrie des festivals, nous avons fait tout notre possible pour continuer, mais j’ai peur que nous mettions l’avenir de Cropredy en danger si nous devions aller de l’avant.”

Les organisateurs espèrent que la programmation actuelle des actes sera reconduite. Les artistes réservés pour cette année ont provisoirement accepté de transférer leurs réservations à 2022. Les faits saillants devraient inclure Trevor Horn Band, Clannad, Genesis Revisited de Steve Hackett, Richard Thompson et le groupe hôte Fairport Convention.

Gareth Williams a déclaré que les billets achetés en 2020 et 2021 seront valables pour le festival reprogrammé. “Les acheteurs de billets qui ne peuvent pas assister à l’année prochaine auront droit à un remboursement”, a-t-il ajouté, “mais nous espérons que les gens conserveront leurs billets jusqu’à l’année prochaine. Cela nous aidera à maintenir le festival tout au long des prochains mois pendant que nous préparons un excellent week-end musical pour l’été prochain.