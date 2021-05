Le festival danois de Roskilde annulé pour la deuxième année consécutive

Le festival danois de Roskilde a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison des restrictions en cours imposées par les coronavirus.

Ayant été contraint d’abandonner les plans de sa 50e édition en 2020, l’événement a aujourd’hui, 4 mai, publié une mise à jour via son site officiel confirmant «il n’y aura pas de festival de Roskilde cette année».

«Enfin, nous avons reçu une déclaration officielle sur les restrictions de cet été. Comme prévu, nous ne pouvons pas diriger un Festival de Roskilde cet été. Rencontrons-nous à nouveau en 2022 », a commencé le message.

«Nous sommes dévastés par le fait que nous ne pouvons pas nous réunir à notre festival et contribuer à recréer les communautés que la crise corona a détruites pour beaucoup. Mais il ne sera pas possible de rassembler 130 000 personnes au Festival de Roskilde cet été. Mais nous nous reverrons en 2022. Et notre communauté est forte! »

Le communiqué a ajouté: «Nous pouvons à peine imaginer à quel point ce sera étonnant de rouvrir le festival à ce moment-là et de se revoir après une si longue et triste absence. Tenons-nous-en à cela – ensemble!

Nous avons finalement reçu une déclaration officielle des autorités: il n’y aura pas de festival de Roskilde cet été. Gardons à l’esprit à quel point ce sera fantastique de se rencontrer en 2022! Lisez à propos de l’annulation ici: https://t.co/Xor5hUi67V pic.twitter.com/Y4P7addhkO – Festival de Roskilde (@orangefeeling) 4 mai 2021

Les billets achetés pour Roskilde 2021 peuvent être reportés à l’année prochaine, tandis que des remboursements sont également disponibles.

«Ce sera une aide précieuse pour nous si vous choisissez de conserver votre billet en le transférant en 2022. De cette façon, vous nous aidez à traverser cette période très difficile», ont écrit les organisateurs.

«Nous reviendrons vers tous les acheteurs de billets dès que possible avec les circonstances exactes du transfert et du remboursement.»

La déclaration officielle du festival a conclu: «Nous travaillerons très dur pour faire place à l’art, au volontariat et à de nouvelles expériences culturelles dans le temps à venir. Mais il faut d’abord digérer cette triste annonce. Ensuite, nous reviendrons. Merci pour tout votre soutien et votre affection et prenez bien soin les uns des autres.

La programmation du Roskilde Festival pour 2020 comprenait les têtes d’affiche Taylor Swift, Kendrick Lamar, Tyler, le créateur et The Strokes, ainsi que Thom Yorke, Haim, Faith No More, Deftones et plus.