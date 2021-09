Le festival d’automne des gars d’automne célèbre avec un costume de danse du lion, un motif de gâteaux de lune et plus encore

in

Le Fall Guys Fall Festival a été annoncé, offrant des récompenses et des défis spéciaux ainsi qu’une nouvelle liste de lecture basée sur les équipes. Annoncé dans un article de blog, le Festival d’automne se déroule du 21 au 27 septembre.

Pendant le festival d’automne, les joueurs peuvent relever des défis pour gagner des points pour un mini pass de combat, offrant des cosmétiques et des devises gratuits. L’événement du festival d’automne a pour thème le festival de la mi-automne, une célébration chinoise qui commence le 21 septembre de cette année. La peau incluse dans le pass de combat s’appelle la “Danse du Lion” qui semble être conçue d’après un dragon chinois, généralement vu dans les défilés.

Le Squad Celebration Show est une liste de lecture spéciale où des équipes de quatre s’affrontent dans tous les jeux en équipe. L’événement du Festival d’automne survient environ deux mois après le lancement de la saison 5 de Fall Guys, qui a pour thème l’aventure dans la jungle. Dans le cadre de la saison 5, Fall Guys a commencé à organiser des événements à durée limitée, comme le Fall Festival. Les deux événements chronométrés précédents avaient pour thème Ratchet et Clank: Rift Apart, Ratchet et Clank ayant chacun leur propre événement.

Fall Guys est actuellement disponible sur PlayStation et PC. Une sortie Nintendo Switch et Xbox a été annoncée pour Fall Guys, mais aucune date de sortie n’a été donnée après un retard récent. Le jeu croisé pour la bataille royale a également été annoncé, à venir dans le futur.

