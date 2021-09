Le festival de Bonnaroo annulé en raison de fortes inondations

in

Le festival de musique et d’art de Bonnaroo dans le Tennessee est le dernier festival à être annulé cette année, bien que les organisateurs citent des inondations excessives dues à l’ouragan Ida et non à COVID.

“Nous sommes absolument navrés d’annoncer que nous devons annuler Bonnaroo”, a déclaré le festival sur son site Internet.

“Bien que la météo de ce week-end semble exceptionnelle, Centeroo est actuellement inondé dans de nombreuses régions, le sol est incroyablement saturé sur nos chemins de péage et les terrains de camping sont inondés au point que … nous ne pouvons pas conduire ou garer des véhicules en toute sécurité.”

Le festival devait commencer ce jeudi et se poursuivre jusqu’à dimanche sur le terrain du festival à Manchester.

Les organisateurs ont également déclaré qu’ils n’avaient «plus d’options» pour que l’événement se déroule en toute sécurité.

“Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de faire avancer le spectacle, mais Mère Nature nous a fait tomber une énorme quantité de pluie au cours des dernières 24 heures, et nous n’avons plus d’options pour essayer de faire en sorte que l’événement se déroule en toute sécurité et d’une manière à la hauteur de l’expérience Bonnaroo », poursuit le communiqué.

« Veuillez trouver des moyens de vous réunir en toute sécurité avec votre communauté de Bonnaroo et de continuer à rayonner de positivité pendant cette période décevante. NOUS VOUS RENDRONS À LA FERME EN JUIN 2022 !

Tous les achats de billets seront remboursés dans un délai aussi court que 30 jours selon le mode de paiement d’origine ; les billets ne seront pas reportés jusqu’en 2022.

La programmation du festival pour cette année était pour le moins impressionnante, avec des performances prévues de Foo Fighters, Megan Thee Stallion, Lizzo, Tame Impala, Tyler The Creator et Lana del Rey comme têtes d’affiche.

Le festival avait déjà été annulé l’année dernière, puis déplacé en septembre de cette année, en raison de la pandémie.

Les fans peuvent voir Tame Impala, et d’autres actes, au Festival des Terres Extérieures à San Francisco pendant le week-end d’Halloween, du 29 au 31 octobre.

Consultez les détails des billets et les mises à jour sur le site officiel du Festival de Bonnaroo.