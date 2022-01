Le festival de Cancun de Dead & Company annulé en raison d’une épidémie de COVID

John Mayern’est pas le seul – COVID-19 sévit parmi l’équipe du promoteur travaillant au festival mexicain de Dead & Company, et cela a forcé le groupe à débrancher tout l’événement … TMZ a appris.

Nos sources de production nous disent que plus de 20 membres du personnel du CID – le promoteur du festival Playing in the Sand – ont été testés positifs pour le virus. L’événement de deux week-ends était censé démarrer ce week-end à Cancun, mais on nous dit que cela n’arrivera pas maintenant.

En l’état, John Mayer a déjà dû se retirer mercredi en raison d’avoir attrapé COVID lui-même – mais, comme on dit, le groupe avait l’intention de jouer … jusqu’à ce qu’ils reçoivent des nouvelles de l’épidémie.

On nous dit que ce week-end et le suivant ont été annulés parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas organiser l’événement en toute sécurité avec autant de membres du personnel infectés.

Aucun mot encore sur le report ou les remboursements – mais si vous êtes un Dead Head qui fait un sac pour le Mexique, COVID a maintenant officiellement durci votre buzz. Dommage.