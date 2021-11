Le festival de l’arachide ‘Kadalekai Parishe’ de Bengaluru commence au milieu du trottoir de Covid

Les agriculteurs se rassemblent chaque année autour du temple du taureau pour rechercher des bénédictions pour une bonne récolte.

Le festival Kadalekai Parishe de Bangalore est de retour et se tiendra dans la ville à partir de lundi avec les précautions Covid-19 en place. Le commissaire en chef de Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Gaurav Gupta, a informé que le festival se tiendra à Basavanagudi dans la zone entourant le temple du taureau, le sanctuaire Dodda Ganesha et le parc Bugle Rock à Basavanagudi.

Le festival de trois jours verra les vendeurs d’arachides installer des étals avec la récolte fraîche. Le report d’un rapport Covid-19 négatif est rendu obligatoire. Les 700 membres du personnel déployés sensibiliseront aux comportements liés au Covid-19, testeront les personnes et leur demanderont de se faire vacciner. Des unités mobiles de dépistage et de vaccination seront également déployées, a informé le commissaire en chef de Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, Gaurav Gupta.

Kadalekayi Parisheis populairement connu comme le festival de l’arachide. Le premier rendement de l’arachide cultivée cette fois dans certaines parties de la ville est apporté pour l’exposition. Le festival a commencé en 1537 après JC, selon le département du tourisme du Karnataka.

Les agriculteurs se rassemblent chaque année autour du temple du taureau pour rechercher des bénédictions pour une bonne récolte. Des tas de variétés d’arachides sont approvisionnées sur des étals colorés dans les environs du temple Bull et dans l’une des plus anciennes banlieues de Bengaluru, près de Bugle Rock Park.

Des pujas et des prières spéciales sont organisées et les fidèles achètent des arachides sur le chemin du retour.

La police de Bangalore a notifié les déviations de la circulation autour de la zone de Basavanagudi jusqu’au 1er décembre. Les véhicules entrant de Chamarajpet et Gandhi Bazaar, RV Teachers’ College Junction et BP Wadia Road, Thyagarajanagar et Banashankari seront affectés en raison de la déviation.

