Le festival de Liverpool teste la diffusion du COVID-19 lors de grands événements pour la science

La musique live est revenue à Liverpool dans le cadre d’une expérience de festival de musique pour tester la propagation du COVID-19.

La ville a accueilli un festival de musique unique pour aider à tester si des événements à grande échelle propagent le virus. Environ 5 000 personnes se sont rassemblées sans se couvrir de visage ni règles de distanciation sociale en place. Vous savez, comme tout concert avant 2020. Les participants ont été testés négatifs au COVID-19 au moment de l’admission et ont accepté de se faire tester à nouveau cinq jours après le festival.

Le programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique utilisera les données pour aider à comprendre l’impact des foules sur la propagation du virus. Beaucoup de participants au festival qui s’est tenu à Sefton Park ne s’inquiétaient pas de la science derrière le concert, cependant. «C’est tellement bon, tellement incroyable; ça fait trop longtemps », a déclaré un étudiant de 19 ans.

Melvin Benn, le directeur général de Festival Republic, dit qu’il espère que le projet pilote aidera à remettre les événements en plein air sur les rails cette année. «Une fois qu’ils entrent dans le spectacle, ils peuvent faire la fête comme si c’était 2019», dit Benn. «Vous pouvez sentir que le fardeau des 12 derniers mois, des 15 derniers mois, vient d’être un peu allégé.»

Le line-up qui se produisait au festival de musique unique à Liverpool comprenait l’auteur-compositeur-interprète local Zuzu, le groupe indépendant The Lathums et les têtes d’affiche Blossoms. Le chanteur de Blossoms, Tom Odgen, a déclaré que la tête d’affiche du festival pilote était un honneur pour lui.

«Cela fait 413 jours que nous sommes montés sur scène pour la dernière fois, cela fait longtemps et nous sommes ravis d’être ici», a-t-il déclaré aux participants sur scène. L’événement était encore à petite échelle par rapport aux événements de plusieurs jours comme Glastonbury. Mais c’est la première étape pour remettre le Royaume-Uni sur la bonne voie pour organiser à nouveau des festivals de musique.

Le festival de musique a duré moins de six heures et comprenait un couvre-feu de 22 heures. C’est certainement une approche plus conservatrice pour la plupart des festivals de musique, mais il sera intéressant de voir les résultats. Un gigantesque rallye de motos à Sturgis, dans le Dakota du Sud, est soupçonné d’être un événement super épandeur aux États-Unis l’année dernière.

Les passionnés de moto sont venus de partout aux États-Unis pour l’événement d’une semaine qui comprenait des spectacles en direct, un festival de musique et de nombreuses opportunités pour le coronavirus de se propager parmi près de 700000 participants.

Le Dr Fauci a déclaré publiquement que des événements à grande échelle pourront se réveiller une fois que 70 à 80% de la population sera vaccinée. Les taux de vaccination ralentissent aux États-Unis, tout comme les taux d’infection.