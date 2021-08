Le festival de musique de jeux vidéo Nintendo Life démarre aujourd’hui !

Bienvenue à toutes et à tous au Festival de musique de jeux vidéo Nintendo Life — ou VGM Fest, si vous voulez — une « saison » de longs métrages musicaux, d’interviews, de rétrospectives, et plus encore.

Comme vous pouvez vous y attendre, nous sommes tous des amoureux de l’audio de jeu ici à Nintendo Life, des chiptunes rétro aux partitions orchestrales radicales; des « bips » et « bips » de la vieille école du sport et du combat cosmique aux airs effrayants qui ont encore le pouvoir de provoquer une panique aveugle ; des chansons twee aux vers d’oreille qui nous ont fait passer beaucoup trop de temps à parcourir les magasins numériques. Nous célébrerons tout cela et bien plus encore au cours des prochains jours et semaines dans une célébration estivale de style Proms des délices sonores du jeu.

Nous publierons des entretiens quotidiens avec des compositeurs – allant d’une série de questions-réponses courtes et précises à des discussions approfondies sur leurs catalogues et leurs carrières – en plus d’examiner des jeux musicaux spécifiques des anciennes plates-formes Nintendo, en parlant à des personnes qui ont remixé et réinventé des morceaux de jeu précieux, revisitant des séries classiques, en écoutant les favoris et les listes de lecture du personnel, et bien plus encore.

Sans vouloir gâcher trop de surprises, vous pouvez vous attendre à entendre des compositeurs aussi célèbres que Darren Korb (Hadès), Manami Matsumae (Mega Man), Yuzo Koshiro (Streets of Rage), Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie), Lena Raine (Celeste) et Jake Kaufman (Shovel Knight). Recherchez ces noms et bien d’autres, en commençant plus tard dans la journée avec un compositeur qui a récemment travaillé sur certaines de nos franchises de jeux préférées. Gardez un œil ouvert (ou l’oreille ouverte) !

Faites-nous savoir ci-dessous vos séries de jeux, compositeurs et moments musicaux préférés ci-dessous – on ne sait jamais, nous pourrions les couvrir! Sinon, prenez vos écouteurs et bienvenue au Nintendo Life VGM Fest.