Le festival de musique néerlandais aboutit à 1 000 nouveaux cas de COVID

Le retour du festival de musique est-il déjà en difficulté ?

Plus tôt ce mois-ci, nous avons couvert le retour de l’un des plus grands festivals de musique d’Amérique, le Day Trip Festival à San Bernadino, en Californie. Dans une Californie du Sud post-vaccinée, l’événement du week-end du 4 juillet s’est très bien déroulé et a marqué la réouverture de futurs festivals de musique à l’échelle nationale.

Mais ce retour est-il maintenant en difficulté? Aux Pays-Bas, des données confuses émergent maintenant à la suite du Verknipt Festival, un événement organisé plus tôt ce mois-ci dans la ville néerlandaise d’Utrecht. Selon les informations des responsables d’Utrecht et des rapports locaux, plus de 1 000 participants à ce festival ont contracté le COVID-19 – même si le festival a été soigneusement structuré comme un événement sans danger pour le COVID.

Verknipt, qui a eu lieu à peu près en même temps que l’excursion d’une journée, a exigé que tous les participants présentent la preuve d’un vaccin COVID ou d’un test négatif.

Cela ressemble à un événement hermétique, ce qui rend surprenant qu’autant de participants aient contracté le virus. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Il convient de souligner qu’il n’est pas clair si ces participants ont contracté le virus à Verknipt. Certains peuvent avoir contracté le COVID après le festival, ou à la suite d’une fête ou d’un événement lié au festival, où les conditions d’entrée peuvent avoir été plus laxistes. “Nous ne pouvons pas dire que toutes ces personnes ont été infectées lors du festival lui-même”, a déclaré Lennart van Trigt, membre du conseil de santé d’Utrecht. “Il est également possible qu’ils aient été infectés lors d’un voyage au festival ou le soir avant d’aller au festival ou d’avoir une after.”

Il est également possible que les participants aient contracté COVID avant de se présenter au festival lui-même. Selon Trigt, l’un des problèmes était que les détenteurs de billets n’étaient tenus de présenter qu’un test négatif administré au cours des 40 dernières heures. “En 40 heures, les gens peuvent faire beaucoup de choses comme rendre visite à des amis et aller dans des bars et des clubs”, a noté Trigt.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le retour des festivals de musique – et des événements en direct, d’ailleurs ?

Déjà, nous avons vu des annulations décevantes. Peut-être que les Foo Fighters sont en tête de liste : après avoir organisé un concert bondé au Madison Square Garden d’invités vaccinés uniquement, le groupe a été contraint d’annuler un concert de suivi à Los Angeles parce que quelqu’un du camp des Foo Fighters a contracté COVID.

Ailleurs, Tomorrowland Belgium a été contraint de supprimer son méga-événement de plus de 400 000 en raison de problèmes liés au COVID-19. Et plus tôt cette semaine, l’Australien BigSound a également été contraint d’annuler.

Pendant ce temps, la variante Delta commence à se répandre à travers les États-Unis, transformant potentiellement un retour rugissant en une retraite de minou. Plus tôt, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a souligné une refonte complète aux États-Unis, avec des retours plus progressifs en Europe et en Asie. Mais étant donné l’instabilité du paysage COVID actuel – y compris les résultats surprenants à Verknipt – ce retour pourrait être repoussé de quelques mois.