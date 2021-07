Le festival d’excursions d’une journée n’a pas déçu en tant que premier festival de musique de retour en SoCal

Au cours du week-end du 4 juillet, Insomniac’s Day Trip Festival a lancé la saison des festivals d’été en tant que premier festival de retour en Californie du Sud.

De retour en septembre, Digital Music News a signalé pour la première fois que le Day Trip Festival s’était vendu en un temps record après la disponibilité des billets. En tant que premier festival de retour à SoCal, il était évident d’y assister et de voir exactement comment le spectacle s’est déroulé après 550 jours déchirants loin des événements en direct.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas facile d’être le premier festival de musique de SoCal. L’emplacement d’origine du festival à LA Waterfront a été déplacé sur le terrain d’Hollywood Park au nouveau stade SoFi à Los Angeles semaines avant l’événement. D’autres jours passèrent et de nouveaux défis apparurent. Finalement, le Day Trip Festival s’est déplacé vers un endroit familier pour les événements Insomniac, le NOS Events Center à San Bernardino, en Californie.

Pasquale Rotella, fondateur et PDG d’Insomniac, a publié une vidéo sur Instagram pour atteindre les détenteurs de billets et leur faire savoir pourquoi il y a eu des changements de lieu et comment ils vont les accueillir.

Pour l’hébergement des détenteurs de billets, des remboursements complets sont effectués et les détenteurs de billets ont reçu un billet gratuit pour le Day Trip Festival à son nouvel emplacement. De plus, Insomniac offre un billet gratuit supplémentaire pour tout festival Insomniac de votre choix qui n’est pas complet et est programmé au cours de l’année 2021. Enfin, Insomniac Events rembourse les vols et hôtels non remboursables réservés.

Jusqu’à présent, je n’ai entendu parler d’aucun autre détenteur d’événement pouvant accueillir autant de détenteurs de billets lorsque des complications surviennent pour un spectacle. Le plus que j’ai vu est juste un simple remboursement de billet. Désormais, les participants peuvent faire la fête dans un autre festival Insomniac sans frais.

Insomniac est connu dans le monde entier comme un innovateur de premier plan dans le domaine des événements musicaux. Même avec les défis qui ont précédé l’événement, le Day Trip Festival n’a pas reculé devant les normes élevées d’Insomniac.

Le festival de deux jours avait une programmation empilée avec des artistes de musique house. Les participants ont dansé du jour au soir sur des sets de noms connus comme Chromeo, Diplo, Tchami, Wax Motif, Sofi Tukker, Dombresky, Sidepiece, etc.

Avec quelques jours à peine pour s’installer dans le nouvel emplacement, il était impressionnant de constater à quel point l’expérience s’est déroulée sans heurts dans l’ensemble. Les options de stationnement et de navette ont été précisées. Les files d’attente pour entrer dans le festival et numériser les billets se sont mieux déroulées que la plupart des spectacles pré-Covid. Entrer dans le festival était surréaliste car c’était mon premier événement en direct depuis les fermetures en mars 2020.

Avec la levée des restrictions extérieures COVID-19 en Californie, voici à quoi ressemblait le premier festival de musique de SoCal.

La majorité des participants étaient sans masque et il semblait qu’il n’y avait pas de perte de temps pour la musique live. Les performances ont eu lieu sur les scènes Deep End et High Tide. La scène Deep End était habillée de palmiers et de boules disco, tandis que la scène High Tide était une scène plus grande avec plus d’écrans et plus de lasers.

Entre les deux scènes, vous pourrez trouver diverses attractions sur le terrain du festival. Il y avait d’énormes girafes et une structure de flamants roses en flèche, ainsi que d’innombrables boules disco accrochées sur les scènes et sur le terrain du festival. Il y avait plusieurs ventilateurs de brumisation d’eau et des zones ombragées pour se rafraîchir de la chaleur estivale. La grande roue monte au coucher du soleil et le bus Volkswagen a fourni les meilleures séances de photos. Il y avait de nombreux hamacs sur le terrain pour ceux qui voulaient faire une pause. L’ambiance était définie pour que tout le monde danse le week-end avec de la musique house toute la journée.

Vous n’avez jamais eu l’impression de manquer une attraction du festival. Il y avait suffisamment de temps pour explorer les terrains et découvrir tout ce qu’il avait à offrir.

Ma partie préférée de l’événement était lorsque le ciel s’est illuminé avec un spectacle de drones. Deux cents drones ont été programmés pour afficher différents chiffres et phrases. À mon avis, c’était bien plus cool que vos feux d’artifice moyens. Toute la foule avait les yeux rivés au ciel, attendant le prochain spectacle. Un favori de la foule était lorsque les drones ont épelé: “NOUS RETOURNONS, BÉBÉ !!” Cela a amplifié l’énergie de chacun pour danser le reste de la nuit.

Pour ceux qui ont raté l’événement, Day Trip LA n’est pas qu’un festival. Ils organisent des événements chaque semaine sur The Patio à Academy LA. Si vous voulez avoir un avant-goût du déroulement du festival, consultez leur programme de l’été 2021 et assistez à un spectacle.