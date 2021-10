Le festival d’Halloween Pokémon UNITE commence ce mercredi

Pokémon UNITE s’apprête à recevoir son premier événement spécial pour célébrer Halloween. De nouveaux costumes, Pokémon, objets et de nouvelles façons de jouer seront disponibles.

Comme annoncé sur Twitter, ce festival spécial Halloween débutera ce mercredi. Une bande-annonce en avant-première montre un peu ce que les joueurs découvriront. Par exemple, le stade principal Remoat a un nouveau look, plein de citrouilles d’Halloween et un nouveau look effrayant.

Comme il semble, il s’agira d’un nouveau mode de combat dans lequel vous pourrez transformer vos adversaires en Pokémon citrouille, lancer des citrouilles et même vous déguiser en un autre Pokémon. Dans la bande-annonce, un Wigglytuff était en fait un Gengar.

Cette annonce apporte également une nouvelle personnalisation pour les entraîneurs qui pourront obtenir des vêtements d’Halloween ainsi que de nouvelles poses pour la carte d’entraîneur.

Non seulement cela, mais au moins Charizard, Wigglytuff, Lucario, Eldegoss et Zeraora obtiendront un nouveau skin et une nouvelle personnalisation Holowear.

Pokémon UNITE apporte également une nouvelle créature pour la bataille. Greedent, un Pokémon de génération 8, sera disponible dans la boutique Zirco Trading pour que les entraîneurs l’achètent. Pour le moment, le rôle que jouera le Pokémon n’est pas clair, bien qu’il s’agisse probablement d’un défenseur.

Lorsque les sites officiels de Pokémon Company ou Pokémon UNITE seront mis à jour, nous apporterons plus de détails sur cet événement spécial.

Pokémon UNITE est disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Nintendo Switch. Le jeu est gratuit et vous pouvez dépenser de la monnaie dans le jeu pour obtenir des skins, des passes de combat, etc.

Êtes-vous enthousiasmé par le festival d’Halloween? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

