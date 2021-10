Le festival d’Halloween Pokémon UNITE est désormais disponible ; voici tout ce qui est nouveau avec

Pokémon UNITE organise son premier Halloween Festival pour les utilisateurs iOS, Android et Nintendo Switch du 20 octobre au 10 novembre. Voici tout ce qui s’y passe.

Lundi, Pokémon UNITE a annoncé sur Twitter ce festival spécial Halloween avec une bande-annonce en avant-première et un nouveau personnage rejoignant le jeu, Greedent. Maintenant, le développeur a enfin partagé tout ce qui se passait lors de cet événement.

Attaque de citrouille

Par exemple, lorsque vous jouez une bataille rapide dans le stade Mer, le bouton d’objet de combat contrôle un lancer de citrouille. En appuyant sur le bouton, vous lancerez une citrouille qui couvrira le Pokémon adverse pendant une courte période et lui fera perdre tous ses points d’énergie.

Pour le rendre encore plus amusant, si vous ne faites pas attention pendant le combat, vous pouvez également lancer une citrouille sur vos coéquipiers.

Alors qu’un Pokémon est recouvert d’une citrouille, il est incapable de marquer des points et il se déplace en roulant, ce qui augmente sa vitesse. Bien que les Pokémon citrouilles ne puissent pas utiliser leurs mouvements normaux, ils ont accès à un mouvement spécial appelé Pumpkin Push. Ce tiret roulant peut être utilisé pour frapper les Pokémon adverses et les repousser, ainsi que pour fuir les ennuis.

Participer aux batailles festives du stade Mer peut également gagner des citrouilles à collectionner pour les entraîneurs qui peuvent être échangées contre des objets d’Halloween à durée limitée. Ce stade festif durera jusqu’au 10 novembre.

Bonus de citrouille dans Pokémon UNITE

Il existe également des bonus de connexion quotidiens permettant aux utilisateurs d’obtenir des citrouilles à collectionner. Du 24 octobre au 2 novembre, les dresseurs pourront accomplir des missions quotidiennes pour collecter encore plus de ces objets. Ces citrouilles peuvent être utilisées dans le Pumpkin Exchange pour obtenir des objets tels que des cartes de boost Battle Point, une licence Greedent Unite, un fond d’Halloween, un chapeau d’Halloween, et plus encore.

Des articles sur le thème d’Halloween sont également disponibles dans la boutique. Des articles de mode effrayants pour habiller votre Dresseur et Pokémon Holowear à durée limitée, y compris le style de soirée costumée : Lucario et le style de soirée costumée : Zeraora.

Greedent rejoint la bataille

À partir d’aujourd’hui, Greedent, le Pokémon consommateur de baies introduit avec la huit génération, est disponible en tant que personnage jouable dans Pokémon UNITE.

Greedent est un défenseur de mêlée, et il est prêt à déclencher ses attaques peu orthodoxes contre vos adversaires au combat. Ce Pokémon commence chaque match en tant que Skwovet, qui évoluera en Greedent au Niv. 5. Une caractéristique essentielle du gameplay et des attaques de Greedent est qu’il cache des baies dans sa queue, puis les utilise pour aider à alimenter les attaques et à restaurer les HP. Chacun des mouvements de Greedent implique de consommer, de laisser tomber ou de cacher des baies.

Pour apprendre tout ce que Greedent peut faire dans Pokémon UNITE, cliquez ici.

Pokémon UNITE est disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Nintendo Switch. Le jeu est gratuit et vous pouvez dépenser de la monnaie dans le jeu pour obtenir des skins, des passes de combat, etc.

Que pensez-vous de ce festival d’Halloween ? Participez-vous ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

