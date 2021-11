Le festival du film de Kalakari revient dans les salles ; A organiser à Dewas

Le Fest Kalakari a reçu plus de 2500 courts métrages internationaux et plus de 800 courts métrages indiens du Royaume-Uni, d’Italie, d’Inde, d’Allemagne et bien d’autres.

Après avoir réussi à passer en ligne en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le festival du film de Kalakari (KKF) est de retour avec un événement physique plus important. Le directeur du festival, Rishi Nikam, a déclaré que le moment était venu de revenir aux projections et aux événements en personne. Il se déroulera dans le cadre magnifique de la ville de Dewas en Inde centrale. Parmi la vaste programmation de plus de 500 longs métrages et courts métrages cette année, l’équipe du festival a programmé un nombre impressionnant de récompenses probables.

Rishi Nikam, directeur du festival du film de Kalakari, a déclaré : « L’objectif principal de cet événement est de fournir une plate-forme aux artistes indiens qui n’ont pas de support pour montrer leur talent et leur art au niveau mondial. Ainsi, Kalakari contribue à diffuser l’art indien. Nous voulons que nos artistes soient reconnus. La 6e édition du festival du film de Kalakari aura lieu le 9 février 2022 en tant qu’événement en personne. «

Kalakari soutient ces futurs réalisateurs de courts métrages indiens :

Priya Bhattacharya, film-La dernière lettre

Dona Roy, film-BHETKI

Sonali Pawar, film-Faux Pas

Parushi Gupta, film-Jaago

Runa Mukherjee Parikh, film-Mère arrivera

Kalakari soutient également certains cinéastes internationaux, à savoir Betty Jiang, Salma Azzam, Larissa James, Maggie Mara, Palena Shawn, Caulin Young, Steve Wollett, Oliver Goetzl, Sadi Eliyesil et Jason Gonzalez. Le Fest organise un événement en direct, qui fera la promotion des artistes et cinéastes indiens au niveau international au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le Fest Kalakari a reçu plus de 2500 courts métrages internationaux et plus de 800 courts métrages indiens du Royaume-Uni, d’Italie, d’Inde, d’Allemagne et bien d’autres. Par conséquent, c’est une chance pour tous les artistes indiens à travers le pays de présenter leur talent sur des sites Web internationaux. Les membres du jury sont Lae Borntto et Veraa vertna de Gênes, en Italie, lauréats de prix internationaux de nombreux pays, et Rishi Nikam d’Inde, fondateur du festival du film Kalakari et lauréat des prix internationaux et nationaux.

