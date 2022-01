Le festival du film de Kolkata suspendu en raison de la flambée de COVID-19

La décision est intervenue après que le président du comité d’organisation du KIFF, le réalisateur Raj Chakraborty, et l’un de ses membres et l’acteur Parambrata Chatterjee aient été testés positifs pour l’infection.

Le gouvernement du Bengale occidental a décidé mercredi de suspendre le 27e Festival international du film de Kolkata, qui devait commencer le 7 janvier, au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19.

La décision est intervenue après que le président du comité d’organisation du KIFF, le réalisateur Raj Chakraborty, et l’un de ses membres et l’acteur Parambrata Chatterjee aient été testés positifs pour l’infection.

« Après avoir évalué la situation COVID-19 actuelle de l’État… et du fait qu’un certain nombre de personnalités du cinéma attachées au comité du festival du film et bien d’autres ont été affectées par COVID-19, le gouvernement de l’État, après un examen attentif de la sécurité des citoyens, ont décidé de reporter temporairement le 27e Festival international du film de Calcutta qui se tiendra du 7 au 14 janvier 2022 », a indiqué un communiqué officiel du Département de l’information et des affaires culturelles.

Une date révisée pour la tenue du festival sera décidée en temps voulu, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, devait inaugurer virtuellement le festival du film depuis le secrétariat d’État de Nabanna le 7 janvier.

Dix lieux de la ville ont été sélectionnés pour des projections de films.

