Le festival du film qui a invité Johnny Depp défend sa décision d’inclure la star dans le procès d’Amber Heard

Johnny Depp était autrefois la plus grande star de cinéma au monde, le leader des franchises cinématographiques et de nombreuses tentatives de franchises cinématographiques. Il était l’une des stars les plus demandées dans tous les studios. Cependant, au cours des deux dernières années, Depp a passé plus de temps dans les salles d’audience à traiter de questions personnelles controversées. La controverse a poussé de nombreuses personnes à prendre leurs distances avec l’acteur, mais un groupe qui ne le fait pas est le Festival international du film de Karlovy Vary en République tchèque, qui a décidé d’honorer Johnny Depp et défend maintenant cette décision.