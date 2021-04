Le festival du triple curry

Assistants 119 – Cavs 110

Les Wizards ont frappé la clé (ils l’ont déjà fait il y a quelques semaines) et ont commencé à gagner comme s’ils ne savaient pas comment faire autrement. Et comme les équipes qui occupent normalement les dernières places des playoffs (et maintenant les play-in) et les espoirs pour les inscrire ne sont pas des machines gagnantes, quand l’une de ces équipes rattrape une séquence chaude, elle se déclenche. C’est ce qui arrive à la capitale, qui il n’y a pas si longtemps était loin de l’objectif des tours de qualification et qui est désormais pleinement impliquée. Ils occupent la dixième place, la dernière place qui donne accès au play-in, mais ils remportent déjà deux victoires aux Bulls et Raptors après avoir récolté leur huitième victoire consécutive contre les Cleveland Cavaliers. Cette fois, ce n’était pas la nuit de Russell Westbrook, qui a laissé Bradley Beal (33 points) sous les projecteurs.

Magic 112 – Pacers 131

Les Pacers, neuvième, sont une autre équipe qui semble avoir réagi et sans presser un peu ils risquent de rejoindre les Hornets, huitièmes. Pour le moment, ils ont trois victoires consécutives. Ce soir à Orlando, ils ont décidé d’un troisième quart-temps qu’ils ont gagné par 21 points de différence. Malcolm Brogdon (24 + 8 + 9) a été le meilleur dans un match marqué par la blessure de Devin Cannady, recrue du Magic. Le joueur s’est cassé la cheville quand il a mal marché au sol dans une action dans laquelle il a essayé de bloquer un lay-up rival. La fracture ouverte était terrible et du sang a même été vu sur la piste. Heureusement, Cannady, qui a été emmenée sur une civière, est partie avec un geste de pouce levé.

Guerriers 117 – Rois 113

La fête de Stephen Curry n’est pas terminée. Le joueur des Warriors a frappé 85 points à 3 points en avril, après avoir battu les Kings 7 lors de la victoire ce matin. Cette note totale fait de lui le joueur avec le plus de triples en un mois civil, surpassant les 82 de James Harden. En réalité, il va y avoir un jour où il semblera étrange qu’un record lié aux triplets ne soit pas en la possession de Curry, qui a la meilleure saison de l’histoire (402) et est le deuxième du classement de tous les temps ( 2 761). Ce mois-ci, il a déjà disputé quatre matchs avec le nombre de triplets à deux chiffres, qui sont plus que ceux dans lesquels il a marqué moins de quatre. Une vraie folie. Le meneur continue de tirer une équipe qui a tout risqué dans une fin de crise cardiaque qui pourrait tomber de chaque côté et dans laquelle Curry lui-même était sur le point d’être le protagoniste négatif après avoir donné un ballon à Buddy Hield dans sa propre zone sous la pression de deux défenseurs et avec son équipe 1 en place. Mais Hield a mal rebondi et a envoyé le ballon hors de portée.

Frelons 125 – Celtics 104

Les Charlotte Hornets, sans LaMelo Ball et Gordon Hayward, passent au-dessus d’un Boston Celtics qui se heurte de front à leur propre réalité. L’Est se resserre. Lisez la chronique ici.

Filets 128 – Soleils 119

Jeu spectaculaire de Kyrie Irving (34 points avec 12 passes) et Kevin Durant, qui était un remplaçant et est allé à 33 points. Les Brooklyn Nets mangent les Phoenix Suns … et ils ont peur. Lisez la chronique ici.

Blazers 113 – Grizzlies 120

Menés par Ja Morant, les Memphis Grizzlies ont battu les Portland Trail Blazers. L’Ouest est en feu avec quatre équipes en cinq matchs … et les Dallas Mavericks respirent. Lisez la chronique ici.

Hawks 111 – Bucks 104

Spectaculaire dernier quart de l’équipe d’Atlanta, avec un Lou Williams en ébullition. Les Atlanta Hawks, sans Trae Young, se battent toujours pour la quatrième place. Lisez la chronique ici.