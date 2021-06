Le festival en plein air du Wacken reporté une fois de plus

Les promoteurs de Wacken en plein air, le plus grand festival de heavy metal au monde, a annoncé qu’en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, l’édition prévue pour fin juillet ne pourra pas avoir lieu comme prévu. La 31e édition du festival culte aura donc lieu en août 2022, du 4 août au 6 août, à Wacken, en Allemagne.

“Nous saignons nos cœurs!” Thomas Jensen, patron et fondateur du festival, dit. “Tous les visiteurs, les musiciens et toute l’équipe ont mis tous leurs espoirs pour pouvoir à nouveau célébrer ensemble au Wacken déjà cette année en juillet, mais nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre encore un peu. La santé et la sécurité sont prioritaires, il y a pas deux opinions. “

Son associé et co-fondateur Holger Hübner ajoute: «Même si nous pouvions organiser le festival, de nombreuses personnes ne pourraient toujours pas arriver comme prévu en raison des restrictions de voyage. Nous sommes un festival international avec des personnes venant de plus de 80 pays à Wacken. Wacken en plein air, c’est un festival pour le monde entier et pour cela nous avons besoin de frontières ouvertes sans quarantaine et nous avons besoin de sécurité pour toutes les personnes impliquées – en particulier pour les personnes vivant dans la région de Wacken. “

Les organisateurs tiennent à exprimer leur gratitude aux fans patients ainsi qu’aux autorités, politiciens et autres personnes impliquées qui ont travaillé dur pour rendre le festival possible fin juillet.

“Le plan par étapes est un pas important dans la bonne direction et permettra à de nombreux membres de notre industrie qui souffre depuis longtemps de ramener enfin la culture sur les scènes cet été”, Hübner dit. “Malheureusement, les ouvertures arrivent trop tard pour notre festival, mais nous sommes néanmoins très heureux des échanges productifs dans les districts et dans tout l’État. Toutes les personnes impliquées se sont mobilisées.”

L’échange de billets pour l’année suivante devrait commencer à la mi-juin. “Comme auparavant, nous offrirons à nos visiteurs le choix : ils pourront échanger jusqu’en 2022 ou demander un versement”, Sabrina Schmidt de l’équipe billetterie. “L’année dernière, bien plus de 90% des fans ont choisi d’échanger l’année suivante et nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à compter sur la fidélité et la confiance de nos fans. Ceux qui souhaitent nous soutenir en plus peuvent également obtenir de nouveaux équipements de fans pendant le processus, qui n’est disponible que dans le cadre de cet échange.”

Cependant, les amateurs de musique ne doivent pas abandonner complètement la musique à Wacken pour l’année 2021. Les organisateurs explorent actuellement des idées pour un format de musique live cet automne, mais demandent un peu de patience pendant qu’ils développent le concept.

“Nous étudions actuellement ce qui est faisable et espérons que l’évolution positive de la situation se poursuivra”, Jensen dit. « Si tout se passe comme prévu, nous pourrons peut-être organiser un nouvel événement au Wacken en septembre pour aider à relancer la musique live. Mais nous savons avec certitude que les métalleux reviendront au Wacken à l’été 2022 !

Plus d’informations et de détails sur les dates de septembre suivront.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).