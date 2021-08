Le festival Hell and Heaven reporté à nouveau en raison de covid – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le festival Hell and Heaven a de nouveau dû reporter son événement en raison de la récente augmentation des cas de covid au Mexique.

Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration sur leurs réseaux sociaux, où ils ont annoncé que, avec un grand regret mais avec un espoir renouvelé, sa prochaine édition se tiendrait en 2022.

«Pour nous, vous êtes la chose la plus importante et c’est pourquoi nous avons décidé de mettre votre bien-être et votre sécurité en premier, en reportant notre prochaine édition à décembre de l’année prochaine. Nous avons été en communication constante avec les autorités et les différentes agences gouvernementales et sanitaires de notre pays, après quoi nous avons décidé que la meilleure décision était d’attendre que les conditions au Mexique soient meilleures afin de vivre une expérience sûre, complète et sans restriction. Festival “

“Toute l’équipe du Hell and Heaven Festival est profondément attristée que nous ne puissions plus vous revoir cette année, mais nous savons que 2022 sera une meilleure année pour nous tous et que nous pourrons profiter du headbang et de notre préféré se regroupe.”

Ils ont également signalé que les billets achetés pour cette année (les 3, 4 et 5 décembre à Toluca) continueront d’être valables pour la nouvelle édition.

Enfin, ils ont invité leurs abonnés à se renseigner sur leurs réseaux sociaux, car ils annonceront bientôt “la programmation la plus puissante de l’histoire des festivals de rock et de métal en Amérique latine”.

Source : Excelsior