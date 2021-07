Le festival Latitude aboutit à 20 cas locaux de COVID-19, selon des responsables de la santé

Il y a environ une semaine, le Suffolk’s Latitude Festival est revenu après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie. Et bien que le festival ait attiré quelque 40 000 fans au cours de chacun de ses quatre jours, les responsables locaux de la santé n’ont jusqu’à présent identifié qu’une vingtaine de cas de COVID-19 parmi les participants.

Des actes tels que Wolf Alice, The Chemical Brothers, Rick Astley, The Kaiser Chiefs et Bombay Bicycle Club ont joué au Latitude Festival 2021, qui était le premier grand festival de musique à avoir lieu en Angleterre après la levée des restrictions de verrouillage plus tôt ce mois-ci. Comme on pouvait s’y attendre, après l’absence sans précédent de divertissement de foule tout au long de la grande majorité de 2020 – ainsi que plusieurs revers de musique live en 2021 – les fans semblaient décidément impatients de profiter des performances de l’événement.

En ce qui concerne les précautions COVID-19, le festival en plein air exigeait des participants qu’ils montrent qu’ils avaient été entièrement vaccinés contre le virus – ou, à défaut, qu’ils avaient été testés négatifs pour le nouveau coronavirus dans les 48 dernières heures ou auto-isolés pendant au moins 10 jours après avoir été testé positif au cours des six derniers mois. Sur ce front, des professionnels de la santé ont administré des tests de flux latéral sur place au Latitude Festival, et différents professionnels de la santé ont encore mis à disposition des deuxièmes doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer.

Bien sûr, étant donné que ces deuxièmes doses nécessitent deux semaines pour offrir une protection complète contre COVID-19 et peuvent provoquer des effets secondaires à court terme, notamment « fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, fièvre et nausées », selon les Centers for Disease. Contrôle, on ne sait pas combien de détenteurs de billets Latitude Festival ont profité de l’offre avant ou pendant ce qui était leur premier festival de musique depuis un certain temps.

Néanmoins, la disponibilité des vaccins, ainsi que les conditions d’admission apparemment strictes, semblent indiquer le désir profond des organisateurs de minimiser les risques pour la santé et les cas de COVID-19 lors de l’événement massif.

Comme mentionné initialement, le Latitude Festival non distancié socialement (qui vend déjà des billets pour un suivi de 2022) semble avoir été un succès retentissant dans ce département. Le directeur de la santé publique du conseil du comté de Suffolk, Stuart Keeble, a déclaré à la BBC aujourd’hui : « À partir de nos données locales, nous relevons 14 ou 20 cas [among festival attendees] mais évidemment, ces personnes qui sont allées à Latitude seront partout dans le pays et cela fait partie du programme de recherche de l’événement pour essayer de reconstituer l’impact de celui-ci.

Malgré le fait que de nombreux participants se sont rendus dans le Suffolk pour le Latitude Festival, l’Angleterre a enregistré environ 27 000 nouveaux cas de COVID-19 hier, contre 50 000 nouveaux cas le samedi 17 juillet – avant la levée des restrictions. Près de 90 pour cent des adultes anglais ont reçu la première dose d’un vaccin COVID-19, avec au nord de 70 pour cent des adultes ayant reçu les deux vaccins (pour les vaccins à deux doses, à l’exclusion de l’option à dose unique de Johnson & Johnson, c’est-à-dire).

Enfin, les preuves suggèrent que toute épidémie de COVID-19 à grande échelle résultant d’événements en direct sera rapidement sous le feu des projecteurs, comme ce fut le cas plus tôt cette semaine, lorsque «presque tous» les membres de Grateful Shred ont été testés positifs pour la maladie après un concert en salle. Il convient également de mentionner que l’une des personnes qui a contracté le virus à Latitude a parlé à la BBC et a indiqué qu’elle avait rapidement commencé la mise en quarantaine et avait présenté des symptômes bénins.