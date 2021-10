Le festival Les Comes 4×4 revient avec des chiffres de participation pré-pandémique

19/10/2021 à 11h30 CEST

Après plus d’un an et demi d’attente, enfin Les Comes (Súria) a de nouveau été le berceau du 4×4 en Europe. La neuvième édition qui devait se tenir en mars 2020 et a été annulée par le Covid-19, a enfin pu le faire ce week-end. Grâce au fait que la plupart des participants ont conservé leur inscription, l’événement a pu compter sur des chiffres de participation similaires à ceux de la dernière édition tenue en 2019.

Comme s’il s’agissait d’une station de ski, tous les propriétaires de VTT ont pu parcourir 70 kilomètres de pistes balisées et classés par couleurs selon leur niveau de difficulté. De plus, pour améliorer la qualité de l’événement, les itinéraires ont été élargis avec plus de pistes et de nouvelles zones.

L’équipe des Comes a proposé à tous les visiteurs ou personnes sans véhicule tout-terrain un grand nombre d’activités liées à la moto, au tout-terrain et à l’aventure.

L’une des activités phares a été Dakar Zone BFGoodrich, où il a été possible de voir en action certains des véhicules qui participeront à la prochaine édition de Dakar 2022. L’un des plus spectaculaires a été le camion de la L’équipe De Rooy qui participera au Dakar Clásico, le DAF 3300 4×4, un curieux camion avec deux moteurs de plus de 400cv chacun, appelé « le monstre à deux têtes » pour sa cabine double. Un autre véhicule qui a montré un grand potentiel a été le Côte à côte de Santi Navarro et Marc Solà. Les autres chauffeurs qui ont organisé une grande exposition de camions ont été, Jordi Juvanteny avec le MAN 6×6, Francesc Esther, aussi avec MAN, Alex Aguirregaviria avec lui Mercedes de l’équipe FN Speed et Vicente Rodriguez aussi avec un camion Mercedes.

En voiture, il a participé Borja rodriguez avec une Toyota HDJ80 EVO, Jeanne Roure aussi avec un Toyota HDJ80 et Francesc Termens et Pédales Lluis, chacun avec la Nissan Patrol avec laquelle ils participeront au Dakar Classic. L’une des surprises a été la présence de Carlos Checa, qui a également participé au salon de Dakar.

Lors de la conférence de Dakar, samedi après-midi, animée par le journaliste Sara Gutierrez et Pep Vila, ont participé, en plus des Dakarianos déjà mentionnés, Isidre Esteve, Xavi Foj, Ariel Jatón, Albert Llovera, Rafa Tibau, Joan Donatiu, Manuel Navarro, Pere Serrat, Sergi Giralt, Xavier Pinya et l’équipe néerlandaise formée par Michiel Kuijs, Maikel heyenhuis et Geert Van Genugten. Tous ont expliqué comment leur participation au Dakar 2022 est présentée et les défis techniques et logistiques auxquels ils sont confrontés pour participer à la course la plus difficile au monde.

L’activité principale du samedi et du dimanche après-midi a été la Superpiste. Un essai chronométré qui a réuni quelques-uns des véhicules les plus préparés et les plus spectaculaires vus ce week-end aux Comes. Tous ont affronté dans un circuit toutes sortes d’obstacles naturels, tels que des pierres, des bases d’eau et des rampes solides, entre autres. Ce spectacle qui a fait vivre de grandes émotions aux centaines de spectateurs venus voir le spectacle.

Les Comes 4×4 Festival est le seul endroit au monde où se conjuguent un rendez-vous de véhicules tout-terrain avec une exposition de véhicules dakarois, des spectacles de 4×4 extrêmes, des circuits aventure, des expositions de véhicules classiques, des conférences, des concerts et toutes sortes d’activités pour Petits et grands .

Le succès de cette 9e édition montre que le 4×4 est toujours vivant et l’organisation pense déjà au dixième anniversaire de l’événement qui aura lieu à Mars 2022.