Le festival Lost Evenings de Frank Turner revient au Roundhouse de Londres

Suite à l’annulation des « Soirées perdues IV » de l’année dernière à Berlin, en Allemagne, en raison de la pandémie, Frank Turner est ravi d’annoncer que le quatrième volet reviendra au lieu emblématique de Londres Roundhouse du 16 au 19 septembre 2021.

Le festival de 4 jours (lauréat du prix AIM du meilleur festival indépendant en septembre 2017) occupera les nombreuses salles, bars et espaces extérieurs de Camden, pour créer un programme passionnant d’événements, de conférences et de musique live.

Les billets pour ‘Lost Evenings IV’ sont en vente à 12h BST le 11 juin, mais les fans qui pré-commandent une ‘Collector’s Edition’ super limitée d’une copie estampée à la main et signée du prochain album de l’artiste FTHC de la boutique officielle de Frank Turner au Royaume-Uni avant 17h le 8 juin, vous pouvez obtenir un accès anticipé aux billets.

Comme les années précédentes « Soirées perdues IV » verra Frank Turner en tête d’affiche chaque soir avec des émissions très différentes: Jeudi 16 septembre Frank présentera un Acoustic Duo Show avec Matt Nasir; Vendredi 17 septembre, Frank et The Sleeping Souls joueront des chansons des trois premiers albums + de nouvelles chansons ; Le samedi 18 septembre célébrera le dixième anniversaire de England Keep My Bones puis le dimanche 19 septembre, un Greatest Hits Set clôturera les festivités. Des supports pour la scène principale pour chacune de ces nuits peuvent également être dévoilés.

Le jeudi, Turner est rejoint par des amis et anciens copains de tournée Grace Petrie et Emily Barker. Après vendredi, l’incroyable Jamie Lenman (groupe complet) et Pet Needs réchauffent la scène principale. Samedi verra le soutien des Nova Twins et des gagnants de la loterie. Et dimanche, les coéquipiers du label Xtra Mile Recordings, Skinny Lister et Guise, aideront à clôturer le festival en beauté.

Une fois de plus, la deuxième étape, nommée Nick Alexander Stage, se déroulera simultanément tout au long du week-end. Nommé d’après le directeur des marchandises et ami de longue date de Turner, qui a été tragiquement tué lors de l’attaque du Bataclan à Paris en 2015 – la scène honorera sa mémoire en accueillant certains des meilleurs artistes émergents – personnellement sélectionnés par Frank Turner.

En plus des spectacles en soirée au Roundhouse, une sélection de panels, de masterclasses et d’ateliers sous la bannière de « Last Minutes » se déroulera également tout au long des 4 jours avec des initiés de l’industrie, des musiciens, des experts et des professionnels de la musique offrant inspiration, perspicacité et conseils aux publics. Le programme complet des événements sera annoncé prochainement.

Parlant de ‘Lost Evenings IV’, Frank Turner déclare : “Après une année complètement misérable pour la musique live – notamment d’avoir dû annuler l’événement Berlin Lost Evenings l’année dernière – je suis ravi de dire que nous ramenons le festival là où tout a commencé, au Roundhouse London à Camden Town. Ce sera une affaire de famille – de vieux amis (Grace, Jamie, Skinny Lister) et de nouveaux (Nova Twins, Lottery Winners, Pet Needs), et juste une grande célébration de ce que nous avons tous manqué ces derniers temps – se réunir pour chanter ensemble.