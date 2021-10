Le Festival of the Lost de Destiny 2 démarre aujourd’hui avec des ratés inspirés des dinosaures

L’événement annuel Festival of the Lost débute à Destin 2 aujourd’hui, et vous pouvez vous procurer une armure vraiment intéressante cette fois-ci, et ce sera particulièrement intéressant pour les dinophiles.

Plus tôt cette année, la communauté a aidé Bungie à choisir l’armure sur le thème des dinosaures, et vous pouvez désormais récupérer les ensembles d’ornements dans la boutique Eververse. Amusez-vous à avoir l’air net dans vos nouveaux ratés.

Cette année, vous pouvez également vous procurer le fusil à impulsion Jurassic Green et un moineau exotique. Vous aiderez également à remplir le Livre des Oubliés qui présente des personnages mémorables et des actes héroïques. Vous serez chargé de trouver certaines des pages manquantes.

Les activités comprennent trois secteurs hantés. Dans l’un, il y a un Exo et un Vex Mind qui ont « fusionné pour devenir quelque chose de nouveau ». Ensuite, il y a un gardien sur Nessus qui est chassé pour son fantôme, et des créatures sans tête courent sur la Lune.

Et comme d’habitude, Eva Levante vous invite à vous souvenir des Perdus en rejoignant la tradition de la Dernière Cité qui célèbre la lumière trouvée dans les ténèbres. Oh, et oui, il y a des bonbons. Il y a toujours des bonbons à gagner.

Les joueurs de Destiny 2 peuvent profiter des festivités jusqu’au 2 novembre.