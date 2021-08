Le festival Platinum Games SuperSummer, qui aura lieu le 27 août, révélera de nouvelles mises à jour pour trois jeux

Dans un article de blog, Platinum Games a annoncé qu’il diffuserait une diffusion en direct le vendredi 27 août à 20 h 00 PT / 23 h 00 HE dans le cadre de son SuperSummer Festival. L’émission se concentrera sur trois jeux : World of Demons, Sol Cresta et The Wonderful 101 : Remastered. Il est prévu qu’il dure environ deux heures.

World of Demons est un titre Apple Arcade lancé en avril 2021. Platinum Games aura des informations en coulisse sur le développement du jeu avec les invités Hiroko Yoda et Matt Alt, ainsi que des informations supplémentaires. Ils font tous deux partie d’AltJapan, une société de localisation du japonais vers l’anglais.

Le jeu est sorti en avril de cette année. Dans la critique de GameSpot, Jason Fanelli a déclaré: “Un titre Platinum Games qui fonctionne bien sur iOS semble être un long plan, mais World of Demons n’est pas seulement un jeu d’action mobile amusant, mais un titre solide quelle que soit la plate-forme sur laquelle il se trouve.”

La première étape de Sol Cresta sera dévoilée pendant le spectacle et le réalisateur Takanori Sato en fera un live Let’s Play en streaming. C’est une suite de Terra Cresta de 1985. Son mécanisme “dock-and-split” était initialement censé être utilisé pour les jeux d’une nouvelle série, mais a finalement été utilisé pour cette nouvelle entrée dans la franchise Cresta. Sol Cresta a été annoncé pour la première fois en avril et devrait être lancé cette année sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Platinum Games terminera le spectacle avec de nouvelles informations concernant le dernier DLC pour The Wonderful 101: Remastered. Il est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

