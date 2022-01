Le festival Radikal Styles est de retour

Depuis 2007, Radikal est l’une des soirées les plus attendues de l’année. Costumes, basse intense et beaucoup d’euphorie ont caractérisé cette rencontre centrée sur les genres les plus émouvants et lourds de la musique électronique, drum n bass, hard techno et hardcore. Mais plus qu’être une grande fête, Le Radikal a forgé une communauté qui s’est approprié le festival et a intériorisé l’importance de former une scène collective capable de prendre soin et de respecter la piste de danse.

C’est pourquoi on en avait cruellement besoin en ces deux années de pandémie, mais Dans leurs réseaux sociaux, l’organisation du festival a annoncé le retour de Radikal. « En 15 ans de Radikal Styles, ils ne nous ont jamais autant manqué. Ils disent que les meilleures choses sont faites pour attendre, mais nous n’en pouvons plus », lit-on dans le post.

Il n’y a toujours pas de date précise ni d’affiche mais on sait déjà que cette grande fête aura lieu en avril, alors préparez-vous.