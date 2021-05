Le festival Railbird du Kentucky revient avec Margo Price, Midland, etc.

Railbird Festival reviendra au Kentucky en août pour son deuxième événement, une expérience de deux jours mettant en vedette des notables tels que Jason Isbell & The 400 Unit, Midland, Margo Price, Dave Matthews Band, Sarah Jarosz, Tanya Tuckeret les héros locaux My Morning Jacket.

Parmi les autres sur une facture impressionnante pour le festival du 28 au 29 août, citons Leon Bridges, Billy Strings, Black Pumas, Khruangbin, Band of Horses, Sierra Ferrell, The War and Treaty et Cedric Burnside. Produit par AC Entertainment et Lexington, l’entrepreneur KY David Helmers, Railbird aura lieu au Grounds at Keeneland Racecourse.

Le premier Railbird Festival a eu lieu à l’été 2019, impressionnant les fans et les médias, Rolling Stone déclarant qu’il «ébranlait les sens de l’auditeur». Le deuxième événement célébrera à nouveau la culture et les traditions de l’État de Bluegrass, en complétant le tarif musical avec du bourbon, la cuisine du Kentucky et la culture équine.

Notes du co-fondateur Helmers: «Bien que nous ayons tous manqué énormément de musique live et d’expériences l’année dernière, l’équipe de Railbird y a vu le moment de s’appuyer sur le succès de notre festival inaugural et de revenir encore mieux qu’avant. Nous avons planifié intensément et sommes ravis du retour du festival à Keeneland avec une liste d’artistes de classe mondiale, de bourbon et d’expériences culinaires.

Admission générale (GA) et passes VIP de deux jours, dont une quantité limitée est au prix de 155 $, sont maintenant disponible ici avec toutes les autres informations. Une partie de chaque vente de billets bénéficiera aux partenaires communautaires à but non lucratif de Railbird, Fayette Alliance, Central Kentucky Riding for Hope et Central Music Academy.

La liste des artistes du Railbird Festival 2021 comprend:

Samedi:

Ma veste du matin

Ponts de Léon

Billy Strings

Pumas noires

Midland

Prix ​​de Margo

Petit déjeuner japonais

Joy Oladokun

Sarah Jarosz

John Moreland

Briston Maroney

Sierra Ferrell

Bendigo Fletcher

Le ruisseau et le bluff

Boulevard Magnolia

Nicholas Jamerson

Dimanche:

Dave Matthews Band

Jason Isbell et l’unité 400

Khruangbin

Les revivalistes

Troupeau de chevaux

Tanya Tucker

Mur de Colter

La guerre et le traité

Pinegrove

Zach Bryan

Liz Cooper et le Stampede

Cédric Burnside

Cha Wa

SG Goodman

Avenue du Sud

Grayson Jenkins