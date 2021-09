Le festival Viña del Mar 2022 est suspendu pour la deuxième année en raison de la pandémie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les autorités chiliennes ont décidé ce mercredi que l’emblématique Festival international de la chanson de Viña del Mar, l’un des plus célèbres d’Amérique latine, sera suspendu en 2022 pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19.

Le conseil municipal de cette ville thermale, à 110 kilomètres de Santiago, a décidé d’annuler l’événement en raison de critères financiers et de capacité à la demande des chaînes de télévision qui ont diffusé l’émission.

Comme indiqué lors d’une réunion publique, la tenue de l’événement dans le respect des mesures sanitaires et avec une capacité de 35% (14 100 participants au total) entraînerait des pertes pour les stations.

C’est la deuxième édition qui est suspendue après cette année 2021, où, pour la première fois depuis 1960, le festival n’avait pas eu lieu en raison des restrictions imposées par la crise sanitaire.

Le concours, l’événement hispanophone le plus ancien et le plus pertinent au monde, est diffusé chaque année à la télévision dans divers pays et a réuni des artistes tels que le ténor espagnol Plácido Domingo, le Mexicain Luis Miguel ou le Britannique Elton John.

En 2021, des artistes comme le Portoricain Ricky Martin, le Chilien Mon Laferte, l’Espagnol Pablo Alborán ou le groupe américain Maroon 5 allaient monter sur la scène emblématique de l’amphithéâtre Quinta Vergara.

La suspension a été annoncée alors que le pays traverse l’un de ses meilleurs moments de pandémie avec plus de liberté que jamais depuis l’arrivée du virus et avec environ 1% de positivité dans les tests PCR pendant des semaines.

Le pays, avec 1,64 million de cas de COVID-19 et plus de 37 000 décès, retrouve progressivement la normalité après une grave deuxième vague qui s’est étendue de mars à juillet avec des quarantaines étendues.

L’industrie culturelle est en pleine réactivation, avec la réouverture des cinémas, théâtres et salles de concert, bien qu’avec des protocoles de capacité et de sécurité stricts.

La dernière édition, qui s’est tenue en 2020, était également sur le point d’être annulée en raison de la grave crise sociale dans laquelle le Chili était alors plongé, bien que l’événement ait finalement eu lieu et que de violentes manifestations aient été enregistrées au cours des premiers jours, avec des dizaines de blessé et détenu.

Source : Cependant