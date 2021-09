Le festival Wara Art au Japon, et ses incroyables figurines de paille jusqu’à 10 mètres de haut | La vie

in

Depuis 15 ans, le Wara Art Festival est un exemple de la façon de recycler les anciennes traditions en un événement qui attire des touristes de tout le Japon.

La ville de Niigata, sur la côte ouest de l’île de Honshu au Japon, est la plus grande ville agricole du pays. Sont ici les plus grandes rizières de tout le Japon.

Lorsque le riz est récolté, il reste une énorme quantité de paille qui était auparavant utilisé pour le bétail ou pour fabriquer des ustensiles ménagers, des fameuses sandales zori aux paniers, aux chaises et même aux maisons elles-mêmes.

Mais avec la modernisation de l’agriculture, ces traditions se sont perdues. Maintenant, il reste une énorme quantité de paille. Et que peut-on en faire ? Eh bien, énorme et spectaculaire figurines en paille atteignant 10 mètres de haut. Ne manquez pas la galerie d’images car elle est spectaculaire.

L’idée est née en 2006, lorsque le conseil municipal de Niigata débattait de ce qu’il fallait faire avec la paille laissée par les récoltes de riz.

Ils ont imaginé de créer d’énormes figurines de paille pour façonner un festival culturel. Pour cela, ils ont demandé de l’aide l’Université d’art Musashino (Musabi) à Tokyo. Et depuis, il y a eu une collaboration particulière.

Les agriculteurs du village de Nishikan coupent et préparent la paille et accueillent des étudiants en art urbain à Tokyo pendant quelques semaines pendant qu’ils construisent les figurines.

Pendant ce temps deux mondes opposés coexistent et travaillent ensemble pour créer ces énormes statues de paille Ils représentent principalement des animaux, mais aussi des véhicules, des châteaux et d’autres personnages.

Il s’agit du nouvel iPad, doté d’un processeur Apple A13 et d’une meilleure autonomie que le modèle précédent, ainsi que d’un accès aux dernières mises à jour de l’iPad OS.

Tout d’abord, les étudiants en art invitent des étudiants du village rural de Nishikan, qui est maintenant un quartier de Niigata, à Tokyo, et ensemble, ils cherchent des idées pour créer les figures.

Comme on le voit dans la galerie, un cadre est d’abord construit, un squelette en bois, sur laquelle la paille est placée pour former la figure finale. C’est un processus qui prend quelques semaines, pendant les vacances d’été des étudiants en art, qui passent quelques jours sur le terrain et en même temps pratiquent leur technique.

Le premier Festival d’art de Wara (wara est de la paille, en japonais) a eu lieu en 2008. Depuis lors, les statues de paille se sont améliorées en qualité, et certaines sont vraiment impressionnantes.

Les Festival d’art de Wara 2021 Elle est célébrée entre le 29 août et le 31 octobre. Les visiteurs en profitent pour passer la journée à la campagne à manger en plein air. Les figures sont conservées jusqu’à l’hiver, lorsque les chutes de neige les transforment complètement.