Le feu dévaste l’usine de chaussures Valentino, l’entreprise dévoile son plan d’action – WWD

MILAN – Un incendie dévastateur a complètement brûlé une usine de fabrication de Valentino en Toscane, mais vendredi, la société a déclaré qu’un plan d’action avait été élaboré en collaboration avec les syndicats nationaux et élaboré ensemble immédiatement après l’incendie.

L’incendie s’est propagé dans la nuit des 1er et 2 avril, ravageant le VSL – Valentino Shoes Lab – à Bucine, près de la ville d’Arezzo, détruisant 90% du site.

Les enquêtes sur les causes de l’incendie sont en cours, mais il n’y a pas eu de blessés et personne n’a été blessé car l’usine était vide lorsque l’incendie s’est déclaré.

VSL produisait 1 300 paires de chaussures par jour, dont les Rockstuds emblématiques de la marque, et employait 160 personnes.

Outre les machines, les installations et les propriétés, 38 000 paires de chaussures entre finies et semi-finies ont été détruites entraînant une perte de plusieurs millions d’euros, en plus de dommages plus généraux, qui n’ont pas encore été quantifiés.

Bien qu’il s’agisse d’une solution temporaire, le plan d’action permettra aux employés de l’usine de chaussures de reprendre le travail et de redémarrer la production. Dans l’intervalle, la maison basée à Rome continuera à gérer la situation d’urgence dans un délai d’au moins un an.

«Je suis touché et ému par la solidarité qui s’est formée au sein de notre entreprise, et pas seulement, comme une conséquence immédiate après l’incendie dévastateur qui a détruit l’une de nos excellences manufacturières», a déclaré Jacopo Venturini, PDG de Valentino. «La rapidité avec laquelle nous avons pu développer un plan d’action efficace est une conséquence évidente de l’amour que les employés de Valentino nourrissent pour notre entreprise. Notre ambition est de revenir produire et fabriquer plus ou moins au même rythme que celui que nous avions soutenu avant l’incident, à partir du mois prochain. Cet objectif est devenu possible grâce à diverses initiatives qui, mises en œuvre ensemble, nous permettront de produire régulièrement une bonne partie des commandes saisonnières.

Le mois prochain, Valentino prévoit de redémarrer sa production. Un certain nombre d’employés du site VFS de Montelupo Fiorentino planifieront un double quart de travail, prévoyant une nouvelle organisation des compétences artisanales et des processus industriels pour continuer à garantir la qualité de luxe de la marque.

«Je tiens également à remercier du fond du cœur Patrizio Bertelli, PDG de Prada, qui nous a immédiatement contactés pour nous exprimer sa solidarité et en mettant à disposition une de ses usines située à quelques kilomètres de notre site de production», a déclaré Venturini.

Un certain nombre d’employés pourront travailler dans l’usine voisine de Prada, qui a été mise à la disposition de Valentino. Le site accueillera divers processus, y compris le développement, l’artisanat manuel et la finition des collections de chaussures pour femmes.

Un petit nombre d’employés sera transféré dans le hub logistique VSL près de la structure précédente.

Venturini a souligné son objectif dès le premier jour de «protéger et valoriser les gens», et a déclaré: «nous sommes réconfortés de savoir que personne n’a été blessé» dans l’incendie. Il a déclaré que la société se concentrait sur la gestion de la situation “de la meilleure façon possible, également pour reprogrammer les activités de production du site de production afin de minimiser l’impact social et économique.”