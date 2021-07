Le feu vert de “For All Mankind” pour la quatrième saison

“For All Mankind” a captivé le public pendant deux saisons avec un aperçu de ce qui aurait pu se passer si la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique s’était poursuivie. Maintenant, il semble que la série Apple TV + ait apparemment reçu le feu vert pour une quatrième saison de For All Mankind, en plus de la troisième saison qui est en cours de tournage.

L’information provient de la Writers Guild of America. Sur une page mise à jour, ils répertorient un certain nombre de personnes qui devraient continuer à travailler sur la série jusqu’à la quatrième saison. Pour l’instant, tous ceux qui ont écrit pour la quatrième saison ont déjà travaillé sur la série.

Parmi ceux répertoriés dans la série se trouve Ronald Moore, avec qui nous avons parlé plus tôt cette année de la collaboration avec Apple et les plans de la NASA avec le programme Artemis. Alors que Moore quitte Sony et déménage à Disney, il sera toujours profondément impliqué dans la production de « For All Mankind ».

La saison trois a été éclairée bien avant la sortie de la saison deux, il n’est donc pas surprenant de voir le travail sur les saisons futures commencer si tôt, surtout avec une réaction aussi positive à la saison précédente. En ce qui concerne le moment où nous pouvons nous attendre à voir la saison quatre arriver sur Apple TV+, nous avons encore du temps à attendre. Avec la saison trois attendue entre le milieu et la fin de 2022, il est sûr de dire que 2023 est le plus tôt absolu auquel nous pourrions nous attendre à la saison quatre, 2024 étant une possibilité.

Il est difficile de spéculer où la saison quatre mènera la série. Avec chaque saison avançant de près de dix ans, nous pouvons nous attendre à être reportés au début des années 2010 à la fin de la quatrième saison. Avec la troisième saison qui s’attaque à Mars, je suis intrigué de voir comment ce monde alternatif peut s’attaquer à l’avènement de vols spatiaux plus commerciaux ou d’autres avènements plus récents dans le monde des vols spatiaux.

