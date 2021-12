Le feu vert de la cible de West Ham en janvier pourrait rectifier une rare « erreur » de signature

Une cible de Serie A que West Ham a recherchée au cours de l’été » peut partir en janvier » à une condition, et son arrivée potentielle pourrait rectifier un rare faux pas de David Moyes, selon un rapport.

West Ham aurait été sur la piste du milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez au cours de l’été. sortie italienne La Repubblica a couvert l’intérêt du club pour le joueur de 25 ans qui était également sur les radars de Tottenham et Leeds.

Cependant, l’international uruguayen resterait finalement avec Cagliari, bien que Sport Witness ait suggéré qu’une sortie en janvier se précise.

Citant l’expert italien Vincenzo Morabito (via CalcioNapoli24), Nandez aurait reçu le feu vert pour partir en janvier. Cependant, étant donné la situation difficile actuelle de Cagliari d’être situé dans la zone de relégation, ils ont une condition.

« Nandez peut partir en janvier », a déclaré Morabito. « Mais Cagliari, avec leur classement, ne se prive pas d’un de ses joueurs les plus importants en prêt, au moins ils prennent une obligation. »

En d’autres termes, les combattants de la Serie A ne veulent pas mettre en péril leur statut de haut vol sans quelque chose de tangible en retour. Ils chercheraient à faire inclure une obligation d’achat dans toute sortie de prêt.

Nandez opère principalement dans les postes de milieu de terrain et a été un habitué de Cagliari ce trimestre.

La signature de West Ham était une « erreur »

Morabito a poursuivi en suggérant que West Ham était « proche » de signer Nandez cet été. Cependant, ils ont ensuite «fait une erreur» en signant à la place Nikola Vlasic.

« West Ham était sur le point de l’attraper », a-t-il ajouté. « Ensuite, ils ont fait une erreur en prenant Vlasic, qui ne va pas bien. »

Cette affirmation est quelque peu curieuse étant donné que Vlasic est avant tout un attaquant. Néanmoins, il y a du vrai dans son opinion que le Croate n’a pas touché le sol en courant.

Le joueur de 24 ans a fait 17 apparitions pour sa nouvelle équipe. Bien que la grande majorité de ceux-ci aient été du banc. Il n’a pas encore inscrit son premier but pour les Hammers et n’a fourni que deux passes décisives.

L’article n’indique pas si West Ham ravivera son intérêt pour Nandez. Cependant, si leurs informations sont exactes, un accord semble être là pour la conclusion.

Pendant ce temps, David Moyes a insisté sur le fait que West Ham est une « grande équipe » et que les clubs à travers l’Europe seront « inquiets » d’être tirés contre lui en Ligue Europa.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match après qu’une jeune équipe des Hammers ait été battue de justesse par le Dinamo Zagreb Moyes a déclaré: «Je suis un gagnant et déçu que nous n’ayons rien tiré du match.

«Je pense que les jeunes joueurs ont très bien fait et ont récupéré après avoir perdu un but précoce. Je suis toujours heureux de donner une chance aux jeunes joueurs. Mais ils doivent gagner le droit de jouer. Aucun d’entre eux ne nous a laissé tomber – ils ont fait un excellent travail.

Sur le reste du tournoi, qui pourrait nouer des liens savoureux avec Barcelone ou le Borussia Dortmund lors des huitièmes de finale, Moyes a ajouté : « Je suis vraiment impatient d’y être.

« Au début de la campagne, si vous aviez dit que nous aurions le football européen après Noël, j’aurais été très heureux. Mais gagner le groupe était très bien.

« Pour le moment, West Ham est une grande équipe et les gens vont s’inquiéter pour nous. Nous sommes une bonne équipe et si nous pouvons affronter les finalistes de la Ligue des champions [Man City] et gagnants [Chelsea] et donnez-leur une course pour leur argent, alors celui que nous aurons, nous leur donnerons un bon match.

