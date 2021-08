Le feu vert pour investir 3B dans la crypto peut «augmenter la demande» pour eux mais poser des risques de liquidité «importants»: Fitch

Commerce et investissement

Le feu vert pour investir 423 milliards de dollars dans la crypto peut «augmenter la demande» pour eux mais poser des risques de liquidité «importants»: Fitch

L’une des «trois grandes agences de notation de crédit» ne s’attend pas à de gros volumes de fonds exposés à la cryptographie au cours des deux prochaines années, mais si d’autres régulateurs emboîtent le pas à l’Allemagne, les AUM pourraient éventuellement atteindre des niveaux suffisants pour poser des risques plus importants pour la stabilité financière.

L’une des «trois grandes agences de notation de crédit, Fitch Ratings, affirme que les investissements cryptographiques des fonds allemands poseront des risques de liquidité.

Il s’agit de la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 2 août s’appliquant à Spezialfonds, réservée aux investisseurs institutionnels avec des compagnies d’assurance et des fonds de pension dominant leur base d’investisseurs, leur permettant d’investir jusqu’à 20% de leurs actifs dans des crypto-monnaies.

Le Spezialfonds à capital variable avait 2 000 milliards d’euros (près de 2,35 000 milliards de dollars US) d’actifs sous gestion à fin mars 2021, ce qui implique un investissement cryptographique maximal de 360 ​​milliards d’euros (près de 423 milliards de dollars), ce qui se compare à la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin de 845 dollars. milliards de dollars et la capitalisation boursière totale de la cryptographie de 1,95 billion de dollars, a noté Fitch dans son rapport.

Cependant, la firme ne pense pas que les allocations aux crypto-actifs atteindront près du seuil de 20%, compte tenu des schémas traditionnels d’allocation d’actifs averses au risque des principaux investisseurs institutionnels de Spezialfonds, ainsi que d’autres restrictions réglementaires sur leur allocation d’actifs. . “

Selon Fitch, ces changements réglementaires peuvent « augmenter la demande de crypto-monnaies » mais en même temps poser des risques importants, notamment un risque de liquidité, pour les fonds qui investissent dans de tels actifs.

Ces changements font entrer les crypto-monnaies dans le système financier traditionnel et plus réglementé. Ils pourraient entraîner une exposition accrue des actifs cryptographiques aux investisseurs de détail dont les actifs, ces institutions, gèrent les polices d’assurance et les prestations de retraite.

Pourtant, la volatilité de la crypto présentera des défis pour ces gestionnaires de fonds, selon Fitch.

Fait intéressant, au milieu de ces préoccupations concernant la volatilité et le risque de la cryptographie des marchés traditionnels, le nouveau fonds universitaire japonais de 10 000 milliards de yens (90 milliards de dollars) cherche à investir dans des actifs alternatifs plus risqués, car il recherche des rendements supérieurs à ceux des fonds de pension plus conservateurs du pays. .

Mais Fitch estime que la gestion du risque de liquidité des fonds communs de placement investis dans des actifs aussi volatils serait importante pour ces gestionnaires. Ces risques de liquidité pourraient augmenter si les investissements cryptographiques deviennent importants dans la classe d’actifs.

« Si ces facteurs provoquaient une suspension temporaire des rachats de fonds (connue sous le nom de « blocage ») ou une défaillance du fonds, cela pourrait nuire à la réputation des gestionnaires de fonds concernés », ce qui pourrait potentiellement intensifier le contrôle réglementaire, a déclaré Fitch tout en notant que ces risques ne se limitent pas aux fonds de crypto-actifs, plusieurs fonds européens investissant dans des actifs traditionnels fermés en mars 2020 en raison de mouvements de prix importants.

Dans l’ensemble, l’agence de notation ne s’attend pas à de gros volumes de fonds crypto-exposés au cours des un à deux prochaines années. Néanmoins, si d’autres régulateurs emboîtent le pas, les AUM pourraient éventuellement atteindre des niveaux suffisants pour poser des risques plus importants pour la stabilité financière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.