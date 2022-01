Le FG gagnant des Raiders a sauvé les paris sportifs d’un paiement d’un milliard de dollars

Le seul groupe de personnes à Las Vegas plus heureux que les Raiders après la victoire 35-32 de dimanche contre les Chargers de Los Angeles était les parieurs dans la rue qui étaient à quelques secondes de payer une responsabilité de tous les temps.

Les initiés de l’industrie ont déclaré que les gains publics de BetFTW sur une égalité entre les rivaux de l’AFC West auraient dépassé 1 milliard de dollars dans tous les livres. Au lieu de cela, les Raiders ont marqué un but sur le terrain gagnant au fil du temps et ont évité une catastrophe sur les marchés des paris. Expliquons comment il est arrivé à ce point.

À présent, le chaos du chaos de la semaine 18 est bien établi, mais revenons-en une fois de plus : avant dimanche, les Jaguars de Jacksonville pourraient bouleverser les Colts d’Indianapolis, créant une situation sur le Sunday Night Football où les Chargers et les Raiders atteindraient tous les deux le séries éliminatoires avec une cravate. Les cotes étaient longues à commencer – +12000 chez Tipico Sportsbook – mais certains parieurs ont trouvé un moyen de les rendre encore plus astronomiques.

Plus précisément sur FanDuel, certains parieurs ont remarqué qu’en utilisant un seul parlay de jeu, ils pouvaient combiner des spreads alternatifs de Raiders +0,5 et Chargers +0,5 pour une cote de +22348 (pariez 100 $ pour gagner 22 348 $) avant d’ajouter une victoire de Jaguars Moneyline à +730. Le résultat a été un parlay à trois jambes avec une cote de +186223.

Ou, en termes simples, une perte à Jacksonville combinée à une égalité entre Las Vegas et Los Angeles aurait rapporté 186 223,00 $ sur un pari de 100 $.

Mais FanDuel n’était pas le seul paris sportifs sur le crochet. BetMGM, DraftKings et bien d’autres ont également pris des mesures similaires.

Il semblait que beaucoup étaient prêts à simplement donner de l’argent dans une situation exceptionnellement rare. Au moins jusqu’à ce qu’il commence à ressembler au public de paris a voulu un lien dans l’existence.

Les Jaguars n’ont pas seulement bouleversé les Colts dimanche après-midi. Ils ont foulé au pied Indianapolis en route vers une victoire de 26-11 qui semble beaucoup plus proche qu’elle ne l’était.

Quelques heures plus tard, les Raiders ont vu les Chargers convertir quatrième après quatrième, revenir d’un déficit de 15 points au quatrième quart et envoyer le match en prolongation. Les deux clubs ont réussi un coup de pied sur le terrain pour garder les choses à égalité à 32 avec seulement quelques minutes restantes et les Raiders semblent se contenter de manquer le temps.

La décision de Los Angeles d’appeler un temps mort avec quelques secondes restantes pour préparer sa défense a apparemment mis fin à ce résultat potentiel.

« Nous parlions certainement de la touche », a admis plus tard l’entraîneur-chef par intérim des Raiders, Rich Bisaccia. «Nous voulions voir s’ils allaient prendre un temps mort ou non sur cette course. Ils ne l’ont pas fait, alors nous avons pensé qu’ils pensaient la même chose. Et puis nous avons lancé la course là-bas et nous avons donné une chance de frapper le panier pour le gagner. Donc, nous en parlions certainement.

Au lieu de cela, Las Vegas a de nouveau lancé le ballon pour atteindre le territoire des paniers, plaçant le vainqueur du match de Daniel Carlson à 47 mètres. La NFL et les paris sportifs ont été épargnés par une fin chaotique de la saison régulière et plus d’un milliard de dollars de billets gagnants potentiels se sont évaporés instantanément.

