Le FHRAI exhorte à nouveau Sebi à suspendre le processus d’introduction en bourse d’OYO

L’organisme de l’industrie hôtelière FHRAI a de nouveau demandé jeudi au régulateur du marché Sebi de suspendre le processus d’introduction en bourse d’OYO, citant la non-divulgation d’une enquête contre la chaîne hôtelière pour fraude fiscale, une allégation que la société a fermement niée.

Dans une lettre adressée au président du Securities and Exchange Board of India, le secrétaire général de la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI), Jaison Chacko, a déclaré : « Oyo n’a pas atteint ce seuil de divulgation pour mériter l’approbation de Sebi pour un offre publique initiale (IPO) ».

Plus tôt en octobre, le FHRAI avait exhorté Sebi à suspendre le processus d’introduction en bourse d’OYO, attirant l’attention sur des irrégularités, telles que des pratiques commerciales anticoncurrentielles et des divulgations inadéquates d’affaires judiciaires critiques, entre autres, dans son projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).

OYO l’avait cependant fermement réfuté, qualifiant les allégations du FHRAI de « mensonges mal informés, fabriqués et sans fondement ».

Dans sa dernière lettre à Sebi, le FHRAI a affirmé que la Direction générale des enquêtes sur la TPS (DGGI) avait « réservé une affaire d’évasion de la taxe sur les services/TPS contre M/S Oravel Stays Pvt Ltd (qui gère OYO) et les sociétés de son groupe ».

« En outre, certains membres du FHRAI ont reçu des avis du département CGST pour se joindre à l’enquête et produire des documents relatifs à leurs transactions avec OYO », a-t-il ajouté.

Soulignant que cette information n’a pas été divulguée par OYO dans son DRHP, le FHRAI a déclaré : « Une telle non-divulgation est une violation flagrante des obligations d’OYO et donc pour ce seul motif, le DRHP d’OYO mérite d’être rejeté ».

L’organisme de l’industrie hôtelière a également demandé à Sebi d’engager des poursuites pénales appropriées contre OYO « pour avoir volontairement omis de divulguer ces informations dans son DRHP ».

Lorsqu’il a été sollicité pour des commentaires, un porte-parole d’OYO a déclaré : « Nous nions fermement ces allégations. Il n’y a pas d’évasion fiscale de la part de l’entreprise. A ce jour, il n’y a pas de demande fiscale à l’encontre de l’entreprise. En tant qu’entreprise responsable et respectueuse de la loi, nous coopérons avec les agences gouvernementales pour toutes les informations et documents demandés par elles ».

Affirmant qu’OYO a encouragé une meilleure conformité fiscale pour ses partenaires hôteliers, le porte-parole a déclaré: « Tout hôtel intégré à OYO doit suivre des processus formels, gérer les documents et respecter les exigences réglementaires ».

Le FHRAI, cependant, a affirmé qu’OYO et sa direction faisaient actuellement l’objet d’enquêtes par de nombreuses agences d’enquête pour des violations présumées des lois et a insisté sur le fait que « sans divulgation adéquate et à un moment où plusieurs agences d’enquête enquêtent sur OYO, une entreprise ne peut pas être autorisée à lever des fonds. du grand public ».

Se référant à un appel en instance devant la Cour suprême contre une ordonnance de la NCLAT autorisant le retrait du processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise contre OYO Hotels and Homes Pvt, le FHRAI a déclaré « … aucune entreprise ne peut être autorisée à lever des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs depuis la l’issue dudit recours a un impact direct sur la valorisation de l’entreprise ».

En conséquence, la lettre disait : « Sebi doit rester dans l’introduction en bourse d’OYO afin de protéger les intérêts des consommateurs ».

En octobre de cette année, OYO avait déposé des documents préliminaires pour l’offre publique initiale (IPO) de 8 430 crores de roupies, alors qu’il rejoignait la ruée des licornes technologiques cherchant à capitaliser sur le rallye des bourses.

