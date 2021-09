Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, a tout fait pour sa bague de fiançailles

Avant que Sam Asghari ne se mette à genoux et ne pose la question à sa désormais fiancée Britney Spears, il s’est assuré d’avoir la bague de fiançailles parfaite en main. Après plusieurs années de fréquentation, et au milieu de la bataille en cours pour la conservation de Spears, Asghari a commencé la recherche d’une bague de fiançailles alors qu’il cherchait à faire passer sa relation avec le chanteur “Toxic” au niveau supérieur, mais la décision n’a pas été facile, et Asghari aurait passé pas mal de temps à trouver la bague parfaite pour l’occasion.

Alors que le couple annonçait ses fiançailles ce week-end, des détails sur les nouveaux bijoux scintillants de Spears ont été publiés. Conçue par Roman Malayev, le joaillier de Forever Diamonds NY, selon PEOPLE, la bague est ornée d’un diamant taille ronde de 4 carats avec une monture cathédrale en platine sur un anneau en argent uni. La bague présente également un design solitaire flottant avec des détails en pavé sur le pont et des diamants sur les griffes ainsi que le mot « Lionne », un clin d’œil au surnom d’Asghari pour Spears, gravé à l’intérieur du bracelet. Selon un communiqué de la marque de bijoux, Asghari a passé des mois à chercher un créateur avant de choisir Malayev, qui “ne pourrait pas être plus heureux d’être impliqué et de créer cette bague unique en son genre”.

“Chaque créateur avec qui j’ai parlé de la bague était incroyable avec de bonnes idées, mais j’ai juste cliqué avec Roman”, a déclaré Asghari dans un communiqué. “Nous nous sommes vraiment connectés sur le design et il était aussi excité que moi de le rendre spécial – c’est pourquoi je l’ai choisi.”

Désormais surnommée la “Britney Ring”, la bague de fiançailles de Spears est un produit très prisé, a déclaré à TMZ un représentant de Forever Diamonds NY, qui a récemment partagé un gros plan de la bague. Selon le représentant, dans les heures qui ont immédiatement suivi l’annonce des fiançailles du couple le dimanche, ils ont reçu 500 demandes de renseignements, dont 95 % provenaient de personnes cherchant à acheter une version de la bague. Bien que Forever Diamonds NY ne prévoie pas de publier une réplique exacte de la bague, car « celle-ci a été spécialement conçue pour elle », ils prévoient de nommer le cadre de la bague d’après Spears et envisagent également une version de la bague exposée à un magasin.

Quelle est la prochaine étape pour Asghari et Spears ? Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois en 2016, n’a encore annoncé aucun projet de mariage concret, et des sources ont récemment déclaré à TMZ qu’elles n’étaient pas pressées de se marier et prévoyaient plutôt de “prendre leur temps et de profiter des fiançailles”. Asghari a également indiqué qu’ils signeraient un contrat de mariage.