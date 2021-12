Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, excité pour un rôle au cinéma avec Mel Gibson

Sam Asghari attend avec impatience son prochain rôle au cinéma (Photo : Emma McIntyre/WireImage)

Sam Asghari a partagé son enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés de Mel Gibson dans le prochain thriller Hot Seat après avoir révélé qu’il avait raté un rôle dans And Just Like That.

L’acteur, 27 ans, qui est fiancé à Britney Spears, 40 ans, a déclaré à HollywoodLife : » J’ai passé un très bon moment à tourner le film avec Mel Gibson, Hot Seat. C’est un grand film d’action, et j’ai hâte qu’il sorte.’

Le film sort dans cinq mois et Sam espère que ce sera le catalyseur pour que sa carrière atteigne de nouveaux sommets dans « cinq à dix » ans.

Il a ajouté: « En ce qui concerne ma carrière, je n’ai pas d’objectifs modestes et le ciel est la limite, alors n’attendez rien de moins.

« Je vais atteindre les étoiles. Nous allons y arriver. Avec beaucoup de travail acharné et beaucoup de préparation et beaucoup de nuits blanches, nous y arriverons.

Sam a révélé cette semaine qu’il avait auditionné pour le redémarrage de Sex And The City et juste comme ça, mais qu’il avait raté le rôle.

Sam apparaîtra dans Hot Seat avec Mel Gibson (Photo : John Phillips/.)

Partageant une photo de lui dans un débardeur couleur terre cuite de son audition, Sam a déclaré à ses abonnés: « Mec, j’attendais ce rôle avec impatience pour le redémarrage de Sex And the City And Just Like That. »

Il a ensuite partagé un clip du rôle dans la série, ajoutant : » Criez au mec qui l’a eu ! C’était un rôle de dope. Assurez-vous d’attraper @justlikethatmax sur @hbomaxmade.’

Le rôle en question était celui d’un physiothérapeute sexy appelé Travis, qui est enrôlé pour aider Carrie Bradshaw, jouée par Sarah Jessica Parker, dans sa rééducation après une opération de la hanche.

Sam a révélé qu’il avait raté un rôle dans And Just Like That (Photo : Instagram de Sam Asghari)



Cependant, il n’y avait pas de rancune (Photo : Instagram de Sam Asghari)

Sam a auditionné pour une série de rôles, notamment dans Magic Mike 3 de Channing Tatum, ainsi que pour le rôle dans Hot Seat.

Sam a révélé plus tôt dans l’année qu’il voulait se faire un nom en tant que star de cinéma d’action.

Il a dit Variété en mai : » L’action est quelque chose que je veux faire – l’action, le drame, le thriller – c’est un genre dans lequel je veux vraiment entrer, mais si vous pouvez faire de la comédie, vous pouvez tout faire. «

Nouvelles du Showbiz américain



Alors que Sam est désireux de se lancer dans tous les projets qui feraient de lui un « acteur complet », il a ajouté qu’il se voyait jouer un rôle principal en tant que super-héros à l’avenir.

« Mon objectif ultime est d’être le premier Moyen-Oriental à jouer un super-héros », a-t-il révélé. « Marvel ou n’importe qui d’autre – ils devraient m’appeler. »

